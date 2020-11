Naše knihy roku. Redakce Deníku N vybírá tituly, které nás v poslední době zaujaly (díl 1.)

Eliška Černá

Petra Dvořáková: Dědina

Petra Dvořáková napsala uvěřitelný román o chodu současné vesnice vystavěný na obyčejných, každodenních zápletkách a životních pravdách. Běžností témat ale nenudí, naopak, obzvlášť měšťákům otevírá nové obzory. Rozhodně nejde o romantické obrazy z české vesnice v duchu národního obrození. Autenticky, bez příkras a výstižně přibližuje život na české vesnici se vší tragičností a občas i radostí. Vše podtrhuje jadrný moravský jazyk, kterým je celá kniha napsaná.

Aleš Palán: Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět

Laskavá jednohubka, která obzvlášť v krizových dobách pohladí svojí přívětivostí, moudrostí a humorem. Aleš Palán v kratičkých textech s lehkostí posílá vzkazy pánu Bohu, co by mohl na tomhle světě vylepšit. Nejde o hluboké filozofické úvahy, ale o obyčejné příhody a poznámky zpracované formou vtipných příběhů s poučením.

Kirill Ščeblykin – Filip Zajíček: Jsme jako oni

Vydatný rozhovor dvou mladých redaktorů (přiznejme to: našich kolegů) s česko-slovenským novinářem Martinem M. Šimečkou o 90. letech, nenávisti, nadřazenosti a liberálech. Při porovnávání éry Vladimíra Mečiara a Andreje Babiše až mrazí, kolik toho mají tyhle dvě doby a smýšlení lidí společného, a nutí k zamyšlení, jak to tady může dopadnout, když víme, jak to dopadlo na Slovensku. Osvěžující je proměna rolí, kdy se Šimečka ptá Ščeblykina a Zajíčka. Setkání dvou novinářských generací a jejich pohledů na svět.

Petr Koubský

Timur Vermes: Hladoví a sytí

Příběh z blízké budoucnosti, která je od současnosti k nerozeznání, jen v Německu mají nového Merkela –