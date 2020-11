„Sluha lidu“ ztrácí dech, slibně rozjeté ukrajinské reformy se zastavily. Zemi hrozí, že přijde i to málo, čeho od majdanu dosáhla

Komentář Jakuba Kučery: Co dělat, když je předseda Ústavního soudu zkorumpovaný? Najít odpověď na tuto otázku není v demokratickém systému, kde soudci požívají silnou nezávislost, vůbec jednoduché. O to komplikovanější je to na Ukrajině. Možná se právě teď rozhoduje o osudu této země na dlouhou dobu dopředu. Hrozí, že se propadne zpět do postsovětského marasmu.