Notes: Superhrubý úspěch, nebo rozpočtový zločin? Kdo za noční poslanecké rozhodnutí zaplatí nejvyšší daň?

Včerejší jednání Poslanecké sněmovny se protáhlo až do pozdních nočních (nebo časných ranních, záleží na úhlu pohledu) hodin.

V čase, kdy (skoro) každý slušný člověk spí, rozhodli poslanci o nejzásadnějších daňových slevách za poslední dekádu, odhlasovali zrušení superhrubé mzdy a zavedení 15- a 23procentní daňové sazby. A tak měli kolegové a kolegyně z domácí a ekonomické redakce od rána agendu na stole.

Co takové změny znamenají pro ekonomiku? Zaměstnanci si polepší, ale je to dobrá zpráva, když odzoomujeme k makroekonomice? Michal Tomeš zjišťoval reakce renomovaných ekonomů. Odvázaní ze změn nejsou. Jemně řečeno. A jednoznačně špatná zpráva je to pro české obce a kraje. Pokladny samospráv přijdou o desítky miliard korun, a tak už teď škrtají.

A nadšením nehýří ani sociální demokraté. Taky jemně řečeno. Například sociálnědemokratický hejtman Pardubického kraje Martin Netolický přímo zuří, jak píše Bára Janáková. A vyzývá k opuštění koalice. Místopředseda ČSSD Michal Šmarda se emoce snaží tlumit, s tím odchodem raději prrr, vždyť máme nouzový stav a červená mikina předsedy Hamáčka prý ještě může nadělat parádu. No, uvidíme.

Hrozí předčasný konec předvolebních koalic?

Jelikož návrh poslanců ANO na zrušení superhrubé mzdy podpořila ODS a vnímá výsledek jako úspěch, zatímco představitelé TOP 09 rozhodnutí považují za rozpočtový zločin, mohla by tato noční poslanecká práce nadělat paseku i v plánech předvolebního koaličního holportu ODS, TOP 09 a lidovců. Prokop Vodrážka a Bára Janáková zjišťovali, jestli se provazce lan budoucí spolupráce nezačaly třepit ještě před jejím začátkem.

A kdo by v tom měl ještě hokej – třeba jako já – může si přečíst „vyklidněnou“ analýzu Honzy Tvrdoně.

O další předvolební koalici se ode dneška hraje i mimo Sněmovnu. O tom, jestli zůstanou na své lodi, nebo přestoupí na větší, ale sdílenou se Starosty a nezávislými, budou od pátku do neděle jednat Piráti. Měl by to být krok proti roztříštěnosti politické scény, ale Piráti se zároveň bojí ztráty identity. Prokop Vodrážka a Jan Tvrdoň vyzpovídali dva pirátské představitele s odlišným postojem.

Duha, nebo lavina?

Ale teď ke standardnímu koronavirovému zpravodajství posledních měsíců. Druhá vlna je (doufejme) už bezpečně za bodem zlomu, všechny ukazatele epidemie se mírně zlepšují, ale na jásot je brzy, jak dnes zdůraznil na tiskové konferenci i šéf ÚZIS Ladislav Dušek. Reprodukční číslo je 0,7, ale procento pozitivních testů ze všech provedených je stále na vysokém čísle 25, přičemž za bezpečnou hranici se považuje pět procent.

Přesto ministr Blatný společně s multiministrem Havlíčkem ohlásili rozvolňování! PES klesl na čtvrtý stupeň. Shromáždit se tak od pondělí může až šest lidí a zákaz vycházení bude platit až od 23 hodin.

O slibném vývoji se dnes proto optimisticky rozepsal i jindy velmi opatrný, až skeptický Petr Koubský a svůj text opatřil snímkem duhy. A ptá se: „Duha naděje, nebo semafor vládního systému PES?“ Aha, on Petr i nadále zůstává opatrný, až skeptický.

A za tu trochu radosti v mezích zákona budeme po zásluze odměněni komentářem Jany Ustohalové, který je jak lavina plná šutrů. Její text o tom, jak koronavirus ukázal zpětně na všechna špatná rozhodnutí posledních deseti let, bolí a člověk se pod ním až dusí…

Uf. Proplavte lavinou komentářů a nadechněte se třeba v kulturní rubrice. Letošní (slavnou) Booker Prize vyhrál román, jehož rukopis původně odmítlo třicet nakladatelství. O jeho autorovi, o jeho matce a knize, ale také o zákulisí kolem udělování ceny píše Ladislav Nagy. Sám prý přečetl všechny nominované knihy a právě „skandální“ (a neprůhlednými vlivy zastřené) nominace podle něj (i dalších znalců) mohou přispět ke konci slávy Bookerovy ceny.

Jistou úlevu v podobě příběhu o lidskosti a obětavosti nabízí ve svém textu Eliška Hradilková Bártová. Píše o lékaři se třemi atestacemi, který si zřídil novou ordinaci tam, odkud jiní odcházejí. Ve Šluknovském výběžku. V kraji, na který stát zapomněl a nezajistil zde testování, to vzal pan doktor Prejzek do vlastních rukou a testuje na vlastní pěst.

Za celý tým Deníku N vám přeji pokud možno hezký víkend a těším se zase u příštího Notesu na shledanou, Lenka Vrtišková Nejezchlebová.