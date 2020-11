Protesty v Německu proti koronavirovým opatřením sílí. Vodním dělům i rozumu navzdory

Německý součet Pavla Poláka: V Německu se koronavirová infekce aktuálně nešíří tak rychle jako ve většině evropských zemí. Nic to ale nemění na tom, že odpor proti pandemickým opatřením ve spolkové republice roste. Protesty začaly už na konci března. Zpočátku to bylo jen pár desítek lidí, pak stovky a tisíce. Od léta jsou to už nižší desetitisíce. Nejen o tom píše v seriálu Ausgerechnet Německo náš berlínský zpravodaj Pavel Polák.