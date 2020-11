Naši lidé podávají obrovský výkon, ale zvládají to. Propouštět budeme napříč pozicemi, říká šéf České pošty

Obchody jsou zavřené a otevřou se nejdříve v prosinci. Lidé nemají jinou možnost než objednávat online, případně si dojít k výdejnímu okénku. Dokdy si mám objednat balík přes Českou poštu, aby mi do Vánoc dorazil?

Na to odpovíme někdy na začátku prosince. V loňském roce to bylo do 20. 12., takže to bude někdy kolem tohoto data. Oznámíme to, až budeme vědět, jaká bude situace.

Proč to nejde předpovědět už dnes?

Nějaké predikce máme. Zveřejnit nějaké datum je ale závazek a my se potřebujeme podívat, jak se vyvíjejí kapacity a jak jsou kde rozložené. Špatně se nám odhaduje, co bude příští týden, natož co se bude dít za měsíc.

To datum by se tedy nemělo lišit od předchozích let? Nenastane scénář, že problémy budou už pár týdnů před Vánoci?

Systémově to nastat nemůže. V nějakém regionu se může stát, že nám pošlou zaměstnance do karantény a potrvá nám den dva, než tam znovu nahodíme provoz a tu síť rozjedeme. To jsou nepředvídatelné situace, které nelze naplánovat. Snad máme špičku pandemie za sebou. V podzimní vlně pandemie bylo kvůli koronaviru uzavřeno maximálně 24 malých pošt z celkového počtu 3200. To je zanedbatelná část. Pošta nezkolabovala a balíky rozvážela.

Jak vás teď poslouchám, přijde mi, že situace je strašně nepředvídatelná. Na začátku listopadu jsem od České pošty dostal informaci, že počet poslaných balíků meziročně vzrostl o 50 %.

Skutečně je to hodně. Letos v kombinaci s Vánoci a koronavirem vidíme ještě jiný fenomén. Tradičně máme v roce tak čtyři extrémy, kdy nám balíky vyskočí do obrovských čísel – bývá to po prodlouženém víkendu a u akcí black friday. Další situace je, když začátkem prosince lidé dostanou na účet peníze. V letošním roce je ta křivka podstatně plošší, ale blíží se těm extrémům. Lidé totiž nakupují i zboží denní potřeby, které by si normálně koupili v obchodě. To je obrovské negativum.

Proč?

Když máte jeden den obrovský výkyv, víte, že se z toho za pár dní vyhrabete, a máte čas se připravit na další extrém. Teď ale jedeme v zápřahu pořád.

Je Česká pošta zavalená?

Zvládáme to. Teď jsme se přiblížili magické hranici 500 tisíc balíků.

Tolik míváte před Vánoci…

Přesně tak. Teď už jedeme v tomto režimu a očekáváme přes 600 tisíc balíků denně. Čekáme rekord. Nával není vtěsnaný do několika dnů před Vánoci, ale jedeme naplno už pár týdnů.

Kolik balíků jste vůbec schopni zvládnout?

Síť je postavena na kapacitu