Booker Prize, která překvapila již vyhlášením nominací, získal Douglas Stuart. Pověst ceny samotné je však v ohrožení

Letošní Booker Prize patří Douglasi Stuartovi, čtyřiačtyřicetiletému Skotovi žijícímu v New Yorku, za debut Shuggie Bain. Stuart, který je po Jamesi Kelmanovi druhým oceněným skotským autorem, vystudoval Royal College of Art a po studiích odešel do New Yorku, kde pracuje v módním průmyslu. Jeho první román je mimo jiné důkazem o autorské vytrvalosti – třicet redaktorů rukopis odmítlo, až se ho ujalo nakladatelství Grove Atlantic.