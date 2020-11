„Naprosté šílenství.“ Školy tápou, jak učit maturanty i jak dál zvládat online výuku

Jednou z podmínek návratu žáků a studentů do škol je, že při výuce musí zůstávat pohromadě stále stejná skupina.

„To je pro nás neřešitelný problém. Většina výuky v maturitních ročnících je vedena formou volitelných seminářů, kde se vždy mísí studenti z obou maturitních tříd. Zvlášť má každá třída jen matematiku, češtinu a cizí jazyk,“ upozorňuje Jiří Vlček, ředitel Gymnázia Václava Hraběte ve středočeských Hořovicích.

Podle Vlčka by pomohlo rozdělení každého semináře na dvě skupiny (v každé by byli studenti z jedné třídy), na to ale škola nemá dostatek učitelů.

„Každá škola asi bude muset zvolit postup, kterým něco poruší. Buď homogenitu, nebo se pošlou studenti domů na distanční výuku, nebo u části skupiny nebude učitel,“ říká Vlček. Jeho škola zřejmě zvolí třetí variantu. „Asi rozdělíme semináře na dvě skupiny. Učitel jedné něco vysvětlí, zadá látku a rychle se přesune vedle do třídy k druhé skupině. Takhle tam asi bude pendlovat,“ popisuje.

Podle ředitele pražského Gymnázia Nad Alejí Jiřího Bendy by bylo nejlepší nechat maturitní ročníky nadále na distanční výuce. „Návrat maturantů úplně ztratil smysl. V rámci svých tříd mají jen