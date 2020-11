Test obden a jídlo za dveřmi. Vaclík popsal desetidenní „vězení“ národního týmu

Před pandemií se mohli čeští fotbalisté ze zahraničních klubů před zápasy národního týmu potkat s rodinou nebo kamarády, které delší dobu neviděli. V současnosti se ale z reprezentačních srazů spíše stalo hotelové vězení, ze kterého se hráči dostanou pouze na stadion a letiště. Brankář Tomáš Vaclík v rozhovoru pro Deník N vylíčil, co vše musí s kolegy podstoupit.

Máte možnost se po příletu do Česka potkat s někým z blízkých? Nebo rovnou jedete do hotelu?

Většinou jedu hned do hotelu. O přesun z letiště se stará reprezentace. Dokud to vzhledem k opatřením české vlády šlo, měli jsme na letišti zařízené VIP salonky, kde jsme čekali na zavazadla, abychom potkali opravdu minimum lidí. Taky na nás na letišti čeká řidič s negativním testem, který nás odveze do hotelu.

Klidně můžeme dorazit už v neděli – v takovém případě nám reprezentace zařídí pokoj o den dřív. Před pandemií za námi rodiny mohly přímo na hotel, když jsme měli volné odpoledne, ale to teď bohužel není možné. Těším se, až tahle opatření skončí a všechno bude jednodušší.

Kdy probíhá během reprezentačního srazu první testování?

Všichni jsme pravidelně testovaní v klubech. V reprezentaci následuje test hned první den ráno. Až do doby, kdy dostaneme výsledky, musíme zůstat na svých pokojích.

Do té doby se nesmíte s nikým vidět, že?

Přesně tak. Popravdě, od kluků ze Sevilly jsem neslyšel, že by to ostatní reprezentace měly stejné. Na druhou stranu chápu, že