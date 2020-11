Notes: Špioni jako z filmu, 11 statečných a jak to dopadá, když banku řídí nespokojení klienti

Sklizeň článků Deníku N byla dnes opravdu bohatá. Na čem si můžete pochutnat? Přinesli jsme velký rozhovor s ředitelem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou. A když mu zrovna povinnost neporoučela odpovědět na otázky Lukáše Prchala slovy, že se k tomu nemůže a nechce vyjadřovat, říkal v rozhovoru velice zajímavé věci. Popsal například, na jaký případ ve více než třicetileté historii služby je nejvíce pyšný, jestli se někdo snaží BIS zdiskreditovat, a rozmluvil se také o historii nebo o čínském či ruském vlivu.

„Tradiční metody – řízení agentů, mrtvé schránky, tajné operace pod pláštíkem nějakých legend –, to všechno probíhá. Navíc se ale dneska ve značné míře využívají technické prostředky, které jsou někdy opravdu jako z filmu. Kdybyste je ve filmu viděl, neuvěříte tomu,“ popisoval například Koudelka, jak se za tři dekády práce kontrarozvědky změnila. Čtení je to hutné. Není také divu: jak sám Koudelka říká, za dobu svého působení poskytl médiím (s tímto) jen čtyři rozhovory.

V Česku máme dvě veřejnoprávní média se dvěma úplně odlišnými problémy. Česká televize se potýká s odvoláním dozorčí komise Rady ČT, které dnes Senát označil za protizákonné. Trefnou alegorii ve svém komentáři použil mediální expert Filip Rožánek: představte si banku, kde denně rozhodujete o milionových transakcích, kterou ale kontroluje patnáct náhodně vybraných klientů. O krizi v ČT mluvil i v dnešním Studiu N.

Do Českého rozhlasu se zase chystá manželka hradního kancléře Alex Mynářová. „Přeci ji nebudeme diskriminovat kvůli jejím osobním/rodinným vztahům? To přeci do dnešní doby nepatří,“ reagoval na kritické dotazy v dnešním online chatu ředitel instituce René Zavoral.

Ředitel další významné instituce – totiž antimonopolního úřadu – se teprve hledá. O místo se uchází 11 kandidátů. Redaktorka Hanka Mazancová se jich ptala, jak se pod svou taktovkou chystají úřad změnit.

A jak vypadá situace s koronavirem? Ministr Blatný přiznal, že nemůže říct, co bude za 30 dní, protože to neví. I když taková zpověď na první pohled vyvolává nejistotu, můžeme být rádi, že konečně někdo nejspíš říká pravdu. Navzdory nevědomosti však Sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 12. prosince. Vyhověla tak návrhu KSČM. Bez nouzového stavu nemůže vláda přijímat některá tvrdší opatření, která nabízí PES. Jak ale sám ministr dále řekl, pes není člověk.

Podívejte se, co vás čeká v Deníku N zítra:

– Deset lidí z běžných profesí popisuje, jak jim koronavirus změnil život

– Řetězcům vadí zmatky v opatřeních, slevové akce neruší

– Děti se vrátí do škol. Malé rozestupy vzbuzují obavy

– Komentář: Rada ČT ukazuje, jak chutná moc plná chaosu

– Člověk je beznadějný případ, soudí Jan Švankmajer

Kontext N:

– Zdrženlivost a slušnost k poraženým je nejdůležitější garancí demokracie

– Antropocén: Důsledný popis globalizovaného světa

– Latinská Amerika jako předzvěst změn na Západě

A něco málo ze zahraničí nakonec:

Přinášíme dobré zprávy z Financial Times. Komentátor Martin Sanbu popisuje, jak idea zvyšování minimální mzdy získává na popularitě napříč světem. Dřívější obavy, že minimální mzda škodí těm, kterým má pomáhat, nové výzkumy podle Sanbua vyvracejí.

Naopak špatné zprávy přicházejí ze Spojených států. Stále využívanější se při koronavirové krizi stává aplikace Civvl, která je, slovy PR manažerů startupů, „něco jako Uber“, tentokrát ale na to, aby majitelé domů vyhnali z bytů neplatící nájemníky. Jako bokovku si tedy k běžnému zaměstnání můžete pomocí aplikace tu a tam někoho vyhodit z bytu… A nebo sami být vyhozeni. A pak že koronavirová krize růstu byznysu nepřeje. O aplikaci píše server Vice.

Potřebujete si spravit chuť? Univerzální recept nemáme. Odpovědí ale může být dopodrobna zpracovaná interaktivní mapa polévek z celé Evropy.

Příjemný večer vám přeje Adam Hecl.