Přece nebudeme Mynářovou diskriminovat kvůli osobním vztahům, psal zaměstnancům šéf Českého rozhlasu

Odpovídání na otázky probíhalo skrze intranet Českého rozhlasu od dvou hodin odpoledne. Rozhlas zaměstnancům přislíbil, že dotazy mohou pokládat i anonymně. Deník N měl možnost celou debatu sledovat.

Pro pracovníky rozhlasu to byla první příležitost, kdy se mohli vedení ptát na spolupráci s Mynářovou, která zároveň natáčí promo videa pro Kancelář prezidenta republiky. O tom, že se spolupráce chystá, totiž Mynářová informovala prostřednictvím rozhovoru pro magazín MF Dnes a ve stejné době pak rozhlas vydal tiskovou zprávu. Deník N o angažmá Mynářové v rozhlase informoval již dříve, vedení média to ale tehdy odmítlo komentovat.

Už první z dotazů, který se v chatu objevil kolem čtvrt na tři, se týkal spolupráce s manželkou hradního kancléře Mynářovou. „Zajímalo by mě, proč Český rozhlas dává možnost moderovat pořady lidem, jako je Alex Mynářová nebo Lubomír Veselý. Myslím, že v očích řady posluchačů nás to jen zbytečně poškozuje. Copak neexistují v této zemi jiní, snad i lepší moderátoři, kteří by tyto posty mohli zastávat? Myslím, že byste to měl ostatním zaměstnancům, jako jsem já, vysvětlit,“ zeptal se jeden z pracovníků veřejnoprávního rozhlasu.

Generální ředitel odpověděl, že respektuje kompetence šéfredaktora každé stanice. „Jde-li o moderátory, jsem zastáncem