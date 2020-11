O stromech mezi kolejemi a proč východoněmečtí soudruzi trvali na tom, že jejich dráhy zůstanou říšské

Německý deník Pavla Poláka: Berlín je město se spoustou zeleně, město do široka tak roztažené, že si v něm každý ze tři a půl milionu Berlíňanů může najít poblíž svého domu svůj vlastní park. A nejen Berlíňané, ale také lišky, divočáci nebo vysoká. Proto má Berlín i své vlastní městské hajné. Navíc v dobách Berlínské zdi si tady příroda brala nazpět všechno, co lidé nepoužívali nebo používat nesměli. A mnoho z toho, co příroda za studené války uchvátila, drží stále ve své moci.