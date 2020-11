Do konce listopadu se vrátí do lavic další stovky tisíc dětí. Už teď je jasné, že jedno ze tří základních hygienických pravidel školy nezvládnou. Dvoumetrové rozestupy totiž není možné v drtivé většině škol dodržet. Třídy, ve kterých se učí každý den téměř třicet žáků, přitom patří k nejrizikovějším místům přenosu nákazy. Někteří ředitelé proto navrhují střídání dětí.

Děti se vrátí postupně do školy. Rozestupy je ve třídách nemožné dodržet, stát radí větrat

Rozvolňování ve školách pokračuje. Ministr školství Robert Plaga dnes oznámil, že příští středu se do výuky vrátí závěrečné ročníky středních škol, v nichž se také obnoví praktická výuka do 20 žáků. Další žáci základních škol se vrátí do lavic od pondělí 30. listopadu. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou střídat.

Už nyní je přitom jasné, že školy nebudou moci dodržet hygienická pravidla, která vláda v jiných oblastech tvrdě vymáhá. Například v obchodech se zavádí kvůli požadavku na dostatečnou vzdálenost nová opatření. Každý člověk má mít kolem sebe dvoumetrový prostor od ostatních lidí, proto obchody regulují počty zákazníků.

Případný kontakt s ostatními lidmi v obchodě přitom trvá pár vteřin, maximálně minut. Oproti tomu ve školách sedí v lavicích děti těsně vedle sebe minimálně celé dopoledne.

„Toto představuje samozřejmě velký problém. Většina škol