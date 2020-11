Přijde po Trumpovi a koronaviru čínské století? RCEP je největší obchodní unie světa, ale není všemocná

Otevřenější a pestřejší prostředí, kde bude obchod snazší a výhodnější. A namísto sobectví svoboda, která pomůže uzdravit pandemií zraněnou globální ekonomiku – tak teď lídři APEC vykreslují svět po Trumpovi. Vize je to smělá. Jenže naráží na realitu.

Zaprvé na tu bezprostřední: Spojené státy patří k zakládajícím členům APEC neboli Asijsko-pacifického hospodářského společenství, a jedním z lídrů APEC tudíž pořád je právě Donald Trump.

Ten samý Trump, který svou politickou kariéru postavil na protekcionismu, na velkolepých slibech Make America Great Again a America First! 45. americký prezident USA, který sotva pár dní po nástupu do Bílého domu stáhl Spojené státy z léta vyjednávaného Transpacifického partnerství (TPP).

A co se summitů APEC týče, zúčastnil se jenom jediného: zrovna v roce 2017, kdy se ujal prezidentské funkce. Napřesrok ho zastoupil viceprezident Mike Pence. Loňský summit, kde Trump účast přislíbil, zase ztroskotal na násilných protestech v hostitelském Chile a vůbec se nekonal.

„POTUS jede na APEC“

Ten letošní