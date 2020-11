Rada České televize ukazuje, jak chutná moc s příchutí chaosu

Představte si, že řídíte velkou banku. Denně řešíte fungování věcí v hodnotě desítek a stovek milionů, ročně odpovídáte za miliardy. Ale místo dozorčí rady s léty manažerských zkušeností vás kontroluje patnáct náhodně vybraných klientů. Několikrát do měsíce se s nimi musíte sejít a čelit otázkám, jestli svou práci děláte dobře. Paní Jiřině z Trutnova se nelíbí barva židlí na pobočkách. Pan Karel, který si vzal před čtyřiceti lety novomanželskou půjčku, by nejradši zastavil poskytování spotřebitelských úvěrů. Akademik Novák, který se perfektně vyzná v katalogizaci muzejních sbírek, většinu času mlčí. Prodavačka Zuzana slyšela od kolegyně, že si může v bance vzít hypotéku a na příští zasedání by si jí proto přála zhruba půl kila.

„Příští rok musíme upravit internetové bankovnictví kvůli přísnější regulaci. Musíme ho lépe zabezpečit,“ upozorníte své kontrolory. Paní Jiřinu to překvapí, protože internetové bankovnictví nepoužívá a neví, jestli je pro někoho vůbec potřeba. Pan Karel ho sice používá, ale zásadně nesouhlasí s čímkoliv, co přišlo z Bruselu. Paní Zuzana chce vysvětlit slovo regulace. Akademik mlčí.

Po dlouhém jednání se všichni shodnou, že problém nejde jednoduše rozhodnout, takže by chtěli na zasedání pozvat šéfa IT. Paní Jiřině přijde podezřelé, že když chtěla internetové bankovnictví vyzkoušet na svém telefonu, tak nefungovalo. „Proč nabízíme lidem nefunkční věci? Kolik nás to stálo? Kdo za to ponese odpovědnost?“ pálí jednu otázku za druhou. Ředitel IT trpělivě vysvětluje, že na patnáct let staré Nokii 3310 nic takového už fungovat nebude, a kromě toho si radní neplatí datový tarif.

Paní Jiřina se urazí, aby z ní nedělal hloupou. „Jsem přesvědčena, že nás je takových hodně, kteří nemáme tyhle iPhony,“ řekne s důrazem na pečlivou českou výslovnost značky. „Promiňte, je to právě naopak,“ namítnete s odkazem na data. „To teď tvrdíte vy, abyste mě uvedl v omyl,“ odpálkuje vás Jiřina, „já si prostě myslím něco jiného a na svůj názor mám právo jako kterýkoliv jiný z mých kolegů.“

Jestli máte pocit, že takový kabaret nikdy nemůže dohlížet na podnik s miliardovým rozpočtem, poslechněte si někdy přes internet zasedání Rady České televize. Nebo se na něj běžte rovnou podívat, abyste k dadaistickému zážitku měli také obraz.

Pro mnoho lidí je nepochopitelné, proč se kolem televizních radních dělá takový humbuk a svolávají se demonstrace. Když se o regulaci České televize zajímáte jen letmo a zprostředkovaně, působí to jako nepřehledný byrokratický zápas. Stále ještě nemáme ve společnosti vybudovaný vztah k médiím veřejné služby. Jedni je mají za pohrobky státních vysílaček, které stejně jdou na ruku vládě. Druzí je berou jako součást opozice, protože nevysílají podle toho, co si divák myslí. Třetí si myslí, že média mají být nezávislá vždycky a na čemkoliv, čtvrtí by kontrolovali i účtenky v závodní kantýně. Všechny čtyři skupiny si obvykle na internetu vzájemně vynadají do pitomců.

Co se tedy na Kavčích horách zase děje a proč bychom si toho měli všímat?

A strany se rozhodly…

Jak naznačuje alegorie v úvodu tohoto článku, na Českou televizi dohlíží jménem všech poplatníků patnáct lidí, kteří společně tvoří Radu České televize. Do funkce může být zvolen kdokoliv, kdo splní základní kritéria a vyberou ho poslanci. Skoro pokaždé je kolem toho velký rachot, protože i poslanci jsou jenom lidi a volba radních je součástí širších personálních obchodů ve sněmovně. Každá nově zvolená sněmovna nabude dojmu, že musí na média veřejné služby dohlížet po svém a svými lidmi.

A tak se složení rady v průběhu let postupně obměňuje. Záleží jen na osobnosti, zkušenosti a emoční inteligenci konkrétních radních, jak se na fungování České televize podepíšou. Někteří plují s proudem a za celé roky řeknou sotva půl slova, jiní zpochybňují i to, jak je generální ředitel pozdraví.

Na konci loňského roku dozrála atmosféra ve sněmovně k tomu, že by při volbě nových členů rady měli dostat přednost kritici současného fungování České televize. Jak politické dohody za účasti vládních stran zavelely, tak se také stalo. Do rady zasedlo šest nováčků, z nichž pět už předem dávalo hlasitě najevo, že udělají v televizi pořádek. Pokud do funkce nastupujete s předpojatým viděním, že všechno, co se dozvíte, bude špatně, těžko tím přispějete ke konstruktivní atmosféře.

Část radních kromě toho sáhla po svých nejsilnějších zbraních, jimiž jsou důkladně naostřené profily na sociálních sítích. Prezentují tam své argumenty a nechávají volně plout myšlenky, do kterých občas schovají nějaké nepodložené obvinění nebo náznaky domnělých leváren. Když se argumenty netříbí na veřejném zasedání rady, ale mimo něj, rozbíjí se tím diskuse a místo hledání shody se dohadují neveřejné hlasovací koalice. Konstruktivní přístup střídá destrukce.

Pokud máte zájem zjistit, co funguje špatně a jak se to dá napravit, pak se ptáte, jak k situaci došlo, jak se jí dá příště předejít, zda není jiný vhodný postup a co je k němu potřeba. Ale pokud vám jde spíš o to, abyste přiškrtili kyslík neoblíbenému manažerovi, tak vytáhnete problém, žádáte trest a místo návrhu lepšího řešení pouze plošně haníte dosavadní praxi.

Několik členů Rady České televize začalo letos inklinovat k druhému způsobu. Další naslinili prsty a chytili nový vítr, ačkoliv celou dobu, co vykonávají mandát, neměli žádné připomínky. Místo konstruktivního přístupu vidíme destrukci – a navíc účelovou. Motivace k ní mohou být různé. Radním do hlav nevidíme, ale někteří se asi chtějí zalíbit poslancům, další by rádi zkusili na jaře znovu kandidovat, protože jim končí funkční období, a jiní mají pocit zadostiučinění, že něco našli, i kdyby to byla přefouknutá marginálie.

Z jednání také opakovaně vyplývá, že radní pořádně nečetli zákon, podle něhož se mají řídit. Pletou si proto svou kontrolní roli s jakousi paralelní řídící strukturou České televize. Jen pro zajímavost, Rada České televize přitom není žádný úřad, nemá vůbec právní subjektivitu. I její sekretariát tvoří zaměstnankyně České televize, rada sama za sebe si žádného zaměstnance najmout nemůže. A konečnou právní odpovědnost za hospodaření i manažerské řízení má před zákonem generální ředitel Petr Dvořák, který je statutárním zástupcem České televize. Radní se zodpovídají těm, kteří je volí, tedy poslancům. Ti je mohou za určitých podmínek odvolat. Pokud by na to přišlo, Dvořák může „slíznout“ podstatně horší následky.

A pak jsme řekli Ne

Způsob, jakým Rada České televize přistupuje k projednávání a řešení zásadních otázek, ubližuje obrazu České televize. Ne kvůli tomu, že by Kavčí hory nemohly fungovat lépe anebo se snad nesměly vůbec kritizovat. Ale kvůli tomu, že roztahané hádky přikládají pod kotel teoriím, jak Česká televize vyhazuje peníze z okna a teprve noví radní ji srovnají do latě. Přitom to není pravda: činnost nových radních kdovíjaký posun zatím nepřinesla, neboť bombastické kroky jsou sice vidět a sbírají hodně lajků, ovšem místo lepšího fungování přinášejí spíše komplikace.

A stejně je to v případě odvolání dozorčí komise, kvůli němuž je teď dusno i na politické scéně.

Jak už jsme si řekli, v Radě ČT může teoreticky sedět kdokoliv, zároveň ale musí hlasovat o velmi složitých dokumentech. Například o ročním rozpočtu, výroční zprávě, hodnocení veřejných zakázek, technických dokumentech nebo dlouhodobých plánech. Jsou to věci, které často nejsou jednoduché ani pro lidi s ekonomickým a právním vzděláním. Proto zákon dovoluje radním, aby se poradili s někým, kdo má potřebné znalosti. Těmto poradcům se říká dozorčí komise a tvoří ji pětice erudovaných lidí s dlouhou odbornou praxí.

Aby byla televize skutečně pod kontrolou, ale zároveň po světě nekolovaly kopie každé faktury, jsou členové dozorčí komise vázáni mlčenlivostí. Jako jediní mají právo nahlížet do všech účetních dokladů nebo procházet smlouvy. Po přečtení všech těchto dokumentů doporučují radním, o jakých variantách mohou hlasovat. Navzdory častému omylu radní nesmějí zasahovat ani do výroby pořadů, ani nemají univerzální přístup ke všemu, co si zamanou.

Celé roky panovala mezi Radou České televize a jejími poradci v podstatě líbezná harmonie. Radní o podkladech od dozorčí komise hlasovali jednomyslně a rutinně. Nikdy nikoho nic nezarazilo, a kdyby to šlo, tak k poklidné atmosféře tiše drnká harfa. Byl to opačný extrém toho, co vidíme teď, kdy se naopak většina rady rozhodla dozorčí komisi odvolat.

Žádný extrém není dobře. Mimo jiné to naznačuje, jak radní ke svému mandátu přistupovali. V klidu odmávli něco, čemu vlastně nerozuměli, čas od času přečetli nějakou hodnotící zprávu o jednotlivých stanicích a divizích ČT, maximálně zaznělo pár doplňujících otázek. V minulém složení rady se někteří členové skoro omlouvali, že zdržují s nějakou otázkou.

Po zvolení nových radních jsme se zhoupli na druhou stranu útesu. Práce dozorčí komise byla v polovině listopadu zhodnocena jako tak špatná, že nezbývá ji celou okamžitě odvolat. Bez velké diskuse to také radní udělali, 10 hlasy ze 13 přítomných. Jen dva členové byli proti, jeden se zdržel. Tím, kdo se zdržel, byl končící předseda rady René Kühn, jenž se ve středu 18. listopadu rozhodl opustit funkci právě kvůli způsobu, jímž se většina jeho kolegů shodla na odvolání dozorčí komise.

Začíná to vypadat, že Rada České televize neumí fungovat jinak než od extrému k extrému. Usnesení o odvolání dozorčí komise totiž pěkně vystihuje problémy, které se v současném složení rady nakupily.

Co je nám do pravidel

Za prvé, dohoda o odvolání dozorčí komise padla na neveřejném pracovním jednání rady dvě hodiny před začátkem oficiální veřejné schůze. Zákon přitom nezná jiné než veřejné zasedání, radní si nemají cosi pokoutně kuchtit mimo něj a pak to jen odhlasovat, když dorazí na schůzi.

Za druhé, odvolání dozorčí komise nemá žádné odůvodnění. V usnesení je jen napsáno, že rada měla vážné výhrady, víc nic. Nijak se o tom nedebatovalo, takže není jasné, co konkrétně vadilo těm, kteří zvedli ruku pro odvolání. Z jednání se pořizuje zápis a závazná jsou usnesení. Ano, někteří radní opět vypisovali své dojmy na Facebook, takové statusy ale nemají z hlediska fungování rady žádnou platnost.

Za třetí, radní napínají zákon o České televizi jako kšandy. Tvrdí, že všechno proběhlo, jak zákon požaduje. Ale tento předpis nezná odvolání dozorčí komise jako celku, jen odvolání členů, a to přiměřeným postupem, který platí i pro samotné radní. U každého člena komise by tedy měl být uveden zákonný důvod, kvůli němuž jeho funkce zaniká. Takových důvodů je v zákoně uvedený omezený seznam a radní si nemohou vymyslet libovolné další, neboť podle ústavy smí veřejné subjekty dělat jen to, co mají výslovně povoleno v zákoně.

Odvolání členů dozorčí komise tak, jak proběhlo, může do budoucna zadělat problémy, pokud by se odvolaní poradci rozhodli soudit. Kdyby bylo jejich odvolání neplatné, mohli by podle některých výkladů zpětně žádat vyplacení odměn za výkon funkce.

Za čtvrté, odvolání dozorčí komise ze dne na den přišlo těsně před koncem roku, tedy před schvalováním rozpočtu České televize na příští rok. Pokud bude rada pokračovat podle původního plánu, měla by si vybrat novou dozorčí komisi příští týden – pouhých 14 dnů předtím, než se tradičně hlasuje o rozpočtu. Připomeňme, že bez dozorčí komise nesmějí radní nahlížet do žádných detailních dokumentů.

Opravdu se noví poradci stihnou během dvou týdnů zorientovat ve struktuře financí České televize na příští rok, který bude ovlivněn dopady koronavirové krize? Anebo je reálnější, že do nového roku vstoupí televize s rozpočtovým provizoriem a jednání se posune až na leden?

Za páté, je pravda, že radní měli k činnosti dozorčí komise v posledních měsících výhrady. Předseda komise také neměl zrovna hvězdnou hodinu, když některé otázky nedokázal zodpovědět. Místo snahy o nápravu se však radní rozhodli k radikálnímu řezu, který situaci znepřehlední. Ještě na přelomu srpna a září členka rady Hana Lipovská odvolání komise nepodporovala. V polovině listopadu ho sama navrhla. Názorový veletoč se přihodil třeba také dlouholetému radnímu Jiřímu Kratochvílovi, jenž za celá léta, co v radě je, vždycky hlasoval pro závěry dozorčí komise. V srpnu přišel s tím, že by ji odvolal a začal jí vyčítat, že svá usnesení přijímá per rollam, ačkoliv s tím do té doby neměl problém.

Za šesté, radním se nelíbilo, jaká doporučení jim před svým odvoláním dala dozorčí komise k řešení komplikované pozemkové situace pod ostravským televizním studiem. Problém se táhne od roku 1967, management Petra Dvořáka ho začal řešit na základě vlastního auditu nemovitostí v roce 2019. Týden poté, co za velkého rámusu radní dozorčí komisi vyhodili, odhlasovali v podstatě totožné řešení, jaké jim doporučila. Navíc zjistili, že k některým rozhodnutím stejně ani nemají pravomoc.

Jenže pokud Rada České televize pod záminkou „efektivnějšího hospodaření“ takto ukvapeně a napůl pokoutně rozhodovala o osudu vlastního poradního orgánu, jak se jí dá věřit v dalších věcech? Opravdu uplatňuje profesionální kritéria a ekonomickou zodpovědnost, nebo je vedena spíše předpojatostí a hraje podle not, jaké se líbí části politických kruhů? Hlasování o dozorčí komisi může být jen lakmusovým papírkem, který otestuje nálady pro zásadnější kroky. I když něco může vypadat jako přebujelá byrokracie, v níž se nikdo nevyzná a jednání připomíná spíše cirkus, je přesto dobré dávat pozor na to, co se v Radě České televize děje.

Pomyslným Jiřinám, Karlům a Zuzanám z úvodu článku se totiž teď nelíbí barva židlí na pobočce. Ale v příštím volebním roce by se jim nemusel líbit rovnou generální ředitel. A kdo by se páral s nějakým zdůvodněním? Na Facebooku bude vysvětlení stačit.

Autor je editorem Digizone.cz

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.