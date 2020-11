Anketa: chtějí vystřídat Rafaje v čele klíčové instituce. Ptali jsme se kandidátů, jak změní antimonopolní úřad

Celkem jedenáct uchazečů se přihlásilo do výběrového řízení na nového předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Úřad vlády ale kvůli ochraně osobních údajů odmítl zveřejnit jména všech uchazečů. Deník N s otázkami ohledně jejich záměrů oslovil šestici známých kandidátů, kteří chtějí úřad po Petru Rafajovi převzít.

Úřad vlády odmítl zveřejnit jména všech uchazečů o vedení antimonopolního regulátora s odůvodněním, že je to v rozporu s ochranou osobních údajů. Výběrové řízení vyhlásila vláda Andreje Babiše (ANO) ke konci října. Současný předseda Petr Rafaj totiž oznámil, že k prvnímu prosince rezignuje na post předsedy. A to poté, co jeho odvolání z funkce navrhli prezidentovi kvůli Rafajovým kauzám premiér Andrej Babiš i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Ačkoli Rafaj končí k prvnímu prosinci, Úřad vlády zatím nezveřejnil