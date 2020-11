Notes: Odcházení radních z ČT, Švédi dojíždí na „kolektivní imunitu“ a Havel vzorem Obamy

Na Kavčích horách dnes došlo k zemětřesení. Rezignoval šéf Rady ČT René Kühn i jeho zástupce Jaroslav Dědič. Kühn se rozhodl odejít kvůli tomu, že nebyl informován o plánovaném odvolání dozorčí komise. Dědič svůj odchod zdůvodnil „lidským vyčerpáním“. Podle radního Zdeňka Šarapatky je jejich odchod zdrcující a bude zásahem do nezávislosti Rady. Podle šéfa televize Petra Dvořáka začíná být situace znepokojivá.

A rychlý spád událostí kolem veřejnoprávní televize zaskočil i politiky, ti opoziční mluví o útoku na nezávislost ČT. Poslanci ANO situaci v Radě (raději?) nekomentují.

Svatba v době koronavirové je jen pro některé. Zatímco heterosexuální páry se mohou brát – byť s omezením počtu hostů – téměř kdykoliv, homosexuální páry mohou registrovaná partnerství uzavírat jen v případě výjimečných situací, tedy je-li obava, že by se odloženého uzavření svazku nemusela jedna z osob dožít nebo kvůli končícím vízům jednoho z partnerů. Podle ministerstva zdravotnictví jde o chybu, podle aktivistů o systémový problém.

Dnes děti z prvních a druhých tříd opět zasedly do lavic, jejich návrat ale provázejí obavy z šíření rozjeté pandemie koronaviru. Deník N oslovil 18 předních českých virologů, imunologů, sociologů a (…)logů a zjišťoval jejich názory na otvírání škol. Někteří to vítají, jiní méně, všichni se ale shodnou na jednom: je nutné zodpovědně testovat. Názory odborníků si můžete přečíst zde a zde.

Ve Švédsku mnozí věřili, že druhou vlnu epidemie země zvládne lépe, protože tamní obyvatelé zažili silnější první vlnu, mnoho lidí nákazu překonalo a měli by tak být imunní. Jenže jak se zdá, tolikrát vzývaná kolektivní imunita krajinu Vikingů neochránila a ta si nyní vede nejhůře ze skandinávských zemí. Vedení země proto vyhlásilo opatření přísnější než na jaře.

Většina podnikatelů se době koronavirové chtě nechtě musela přizpůsobit. Snižují náklady, plánují, odhadují vývoj trhu a hlavně počítají každou kačku. Stát bude dělat totéž a pravděpodobně ještě líp, řekl by si každý ekonom amatér. Jenže ouha, nedělá. „Strčil hlavu do písku a čeká, že až ji vytáhne, bude po bouři a bude moci pokračovat způsobem, který používal doposud,“ píše v komentáři o českém nerozpočtu ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Na covid, nebo s covidem? Zdánlivě drobný gramatický rozdíl, který ale již několik měsíců budí vášně. Petr Koubský se proto na problematiku podíval zblízka a podrobně ji analyzuje. Za všechno příklad s panem Novákem (65): Pán má 20 kg nadváhu, slabší cukrovku, hypertenzi a vyšší cholesterol – ukázněně bere léky. Pak dostane covid, měsíc bojuje a umře. Otázka zní: na co pan Novák umřel? V širším smyslu slova na svoje chronické civilizační nemoci způsobené špatnou životosprávou. Dříve či později by ho stejně dostaly. Mohlo to klidně být zítra – náhlý infarkt či mozková mrtvice –, ale taky za deset, možná patnáct let. Covid ho o ta léta připravil. Tak co? S, nebo na?

Společnost Livesport rozjela aplikaci FlashNews a FlashSport, jenže se zlou se u velkých vydavatelských domů potázala. Těm se nelíbí, že aplikace přebírají jejich obsah, a mluví o porušení autorského zákona. Historickou zkušenost, která se nápadně podobá dnešnímu sporu, má s Livesportem také firma eSports.cz a její produkt onlajny.com. „Třeba jsme zadali falešný gól, který se potom objevil i na webu Livesportu. Takhle jsme si ověřili, že od nás přebírají obsah,“ vzpomíná šéf společnosti eSports.cz David Schlegel.

Už zítra si vláda půjde do Sněmovny říct o prodloužení nouzového stavu o dalších třicet dní. Hlavním argumentem kabinetu jsou plošná krizová opatření, která totiž nelze bez tohoto právního rámce vyhlásit. Podle opozice je prodloužení o měsíc příliš dlouhé a raději by šla cestou postupných kroků. Po 31 letech tak budou mít rozhodující slovo opět komunisté; ti zatím neřekli, jestli vládu podrží. Jejich šéf Vojtěch Filip si počká na zítřejší argumenty vlády. No, napínaj nás jak kšandy…

Co mají společného novináři, kosmický inženýr, youtuber a spoluzakladatelka projektu zaměřeného na osvětu v oblasti duševního zdraví? V debatě Studia N a spolku Díky, že můžem se pokusili najít společnou odpověď na otázku, jak si poradit se zahlcením informacemi.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

– Otřes v Radě ČT: Končí předseda i jeho zástupce

– Petříček: Za spolupráci s ANO platíme vysokou cenu

– Orbán zablokoval rozpočet EU

– Návrat dětí do škol: nutnost i pokus

– Komentář: Dějiny ukazují, jak může velká politická lež zničit demokracii

– Když ženy píšou a kreslí knihy o ženách, těch zapomenutých

Krátké, ne/veselé zprávy

Boeing 737 MAX po 20 měsících znovu v oblacích. Rozhodly o tom americké úřady. Po dvou nehodách, při nichž zemřelo 346 lidí, byly letouny od března 2019 uzemněny. Rozhodnutí se zatím vztahuje na americké vnitrozemské lety.

Bývalý americký prezident Barack Obama ve své nové knize píše, že ho fascinovala sametová revoluce a Václav Havel byl jeho vzorem. Exprezident Václav Klaus by se podle něj uchytil mezi americkými republikány.

Svědomí a britská policie vás vždycky doženou. Policisté v severoirském Belfastu zatkli 65letého muže v souvislosti s atentáty v Birminghamu z roku 1974. Jeden z nejsmrtelnějších teroristických útoků na britské půdě si tehdy vyžádal 21 životů a více než 180 zraněných.

… a dohnala i německá policie. V Berlíně byli zadrženi tři muži podezřelí z miliardové krádeže v historické klenotnici v Drážďanech. Po dalších dvou pachatelích policie pátrá.

Ministr Havlíček chce v pátek vládě navrhnout zrušení zákazu prodeje v neděli, více zákazníků na plochu nebo jiný režim pro matky s kočárky. Jen pro pořádek, osoba/15 m² platí od rána. Dnešního rána.

Dánský ministr potravin a zemědělství Mogens Jensen zaplatil funkcí za nařízení vybít v zemi všechny chovné norky kvůli šíření koronaviru. Nařízení bylo v rozporu se zákony, kauza poškodila důvěru vlády premiérky Mette Fredriksenové.

Za 30 let mohou nadváhou trpět až čtyři miliardy lidí a 1,5 miliardy lidí může být obézních, budou-li současné stravovací trendy pokračovat, předpovídá studie. Tak dobrou chuť, pokud právě večeříte, a hezký zbytek dne.