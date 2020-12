Vědu dělám, když nevím, co dělám. Když vím, co dělám, není to věda, říká experimentální fyzička

„Rok 2017. Prázdná místnost ve sklepě, ale překrásná velká díra na magnet. A těžký proces hledání lidí. Dvanáct měsíců to nešlo. Pak se podařilo sehnat tři velmi dobré ‚kusy‘ k několika šikovným lidem z dřívějška. Nepálce, co přišel s celou rodinou z Ameriky, Inda, který byl předtím na prestižním Weizmannově institutu v Izraeli, a Portugalce, který do mého týmu přešel ze Španělska. Postupně si všechno lidsky sedlo. Klasika. Nejdřív boj. Museli jsme to vzít od podlahy. Nebylo nic. Teď máme bomba laborku a dokonce i lidi z Cambridge nebo Singapuru obdivují, co jsme za poměrně krátkou dobu vybudovali.“

Tak Jana Kalbáčová Vejpravová ve zkratce líčí, co se seběhlo za tři roky od našeho posledního rozhovoru. Tehdy byl podzim 2017, měla čerstvý ERC grant, hlavu plnou velkých nápadů a chuť pustit se do práce. Jinak nic.

Krátce předtím opustila dosavadní pozici na Fyzikálním ústavu a vrátila se na svůj „rodný“ matfyz. S sebou projekt TSuNAMI, který měl propojovat fyziku, chemii a biomedicínu, a půl druhého milionu eur v kapse.

Cihličky, domečky, vesnička…

TSuNAMI je akronym složitého korektního názvu: Trans-spinové nanoarchitektury: od zrození k funkcionalitě v magnetických polích.

V médiích byla tehdy nucena několikrát opakovat „dětskou“ vysvětlovací verzi svého projektu. Vyprávěla o chytrých magnetických cihličkách, ze kterých lze pomocí magnetů šikovně postavit domeček na atomárně tenkém pozemku. Domeček lze odemykat, vytopit či uklidit magnetickým polem nebo světlem. A pak by se dala postavit i vesnička…

Jenže takový styl podávání vědy jí nesedí a nechce se k němu vracet.

A na otázky „K čemu to bude lidstvu?“ odpovídá: „Asi na prd, ale strašně nás to baví!“ Za tento bonmot, který padl v našem tehdejším rozhovoru pro časopis Téma (budu z něj na některých místech v tomto profilu citovat), to schytala od kolegů i nadřízených. Ale stejně si za ním stojí. Nepotřebuje prý před sebou vidět praktické aplikace, dokonce ji tolik nezajímají ani ty, které už fungují (a pár takových už díky jejímu výzkumu existuje a dostaneme se k nim). A taky se nebojí konfliktu (a přiznává, že sama konfliktní je), umí si jít za svým a odmítá být „za hodnou holku“.

Text, který právě čtete, přinášíme díky spolupráci s Magazínem vysokých škol Universitas a Nocí vědců. Lenka Vrtišková Nejezchlebová představuje české držitele prestižních ERC grantů. Popularizační Noc vědců se konala 27. listopadu, téma: Člověk a robot. Videa z akce najdete zde.

Vzrušují ji nezodpovězené otázky, hádanky, výzvy. „Vědu dělám, když nevím, co dělám. Když vím, co dělám, tak to není věda. Nezajímá mě to, nebaví a dělat to nechci.“ Rezonuje jí výrok připisovaný někdy francouzskému matematikovi Henrimu Poincarému. „Věda má úžasné aplikace, ale věda, která bude mít na mysli pouze aplikace, už nebude věda, bude to jen kuchařina.“

Jako skládací deštník

Před třemi lety jsme si u kafe slíbily, že příště spolu půjdeme na pivo. Jana se totiž prohlašuje za pivního fajnšmekra. A tak sedíme v hospodě malého pivovaru v Libni, je pátek večer a venku je bouřka. Jana má výrazný hlas a energický projev – a vzdálený hrom za jejími slovy občas udělá vykřičník.

Před zahájením