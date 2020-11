Z přístupu ANO k našim návrhům jsme někdy frustrovaní. ČSSD platí za spolupráci vysokou cenu, říká Petříček

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) prohlásil, že na začátku prosince by se měl život v Česku vrátit do normálu. Vidíte to stejně?

Měli bychom se poučit z uplynulých měsíců a k rozvolňování přistupovat rozumně. I proto jsem rád, že ministerstvo zdravotnictví představilo protiepidemický systém, tedy takzvaný PES, který na základě jasných kritérií říká, jak bude možné rozvolňovat. Prioritou musí být návrat dětí do škol, pak bychom se měli bavit o klíčových službách. Je zřejmé, že s nemocí se tu budeme muset ještě nějaký čas potýkat.

Poučit se znamená, že jsme po první vlně rozvolňovali příliš zbrkle?

V celé Evropě se ukázalo, že druhá vlna je masivnější. Zavedená opatření zafungovala, i když s delším časovým odstupem, než jsme doufali. Nyní bychom k tomu ale měli přistupovat rozumně a s respektem k situaci.

Proč jste k tvrdším opatřením nepřistoupili dříve? Náznaky, že to bude vážné, existovaly.

Vždy se snažíme najít rovnováhu mezi ekonomickými dopady na jedné straně a epidemiologickou situací. Opatření bohužel nezabírala tak rychle, jak jsme očekávali.

Rovnováhu hledají odborníci, pak ale přijde pan premiér a zruší to, co nařídil ministr zdravotnictví.

I proto jsem rád, že ministerstvo zdravotnictví představilo protiepidemický systém, který vychází z objektivních kritérií. Hovořili jsme o tom už v říjnu s panem ministrem Romanem Prymulou. Sociální demokracie už tehdy chtěla systém, který by byl založen na objektivních kritériích.

Změnil se v tomto ohledu přístup pana premiéra?

Věřím, že jsme se poučili a