Exekuce bez roušky navzdory námitkám dlužníka? Podkonický svého zaměstnance potrestal, tvrdí komora

Před třemi týdny Deník N popsal případ, kdy vykonavatel soudního exekutora Juraje Podkonického prohledával dům, aniž by si nasadil roušku. A to přesto, že ho o to dlužník – matka, která byla doma s třemi dětmi – žádal. Redakce poskytla Exekutorské komoře k incidentu veškeré informace a podklady. Podle mluvčí komory šlo o pochybení vykonavatele, kterého prý potrestal sám jeho zaměstnavatel. Věcí se ještě bude zabývat kontrolní komise.