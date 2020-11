Mají rány na duši i na chodidlech. Desítky zbitých a mučených Bělorusů našly útočiště v Česku

Přijeli si k nám léčit rány, které utrpěli při střetech s policií. Vše je sešito, napraveno, vydezinfikováno. Zbývá zahojit šrámy na duši. Psychiatra ale nepotřeboval nikdo z padesáti běloruských občanů, kteří se do Česka dostali. Jak? To zůstává tajemstvím.

Jedenatřicetiletý Bělorus Roman Bondarenko se díval z okna. Když ve vnitrobloku spatřil muže v civilu a v černých kuklách, jak strhávají červenobílé vlajky, které tam obyvatelé domů rozvěsili, napsal do sousedského chatu: „Jdu ven.“

Venku se Bondarenko zapojil do sporu s komandem. Strčili do něj tak, že upadl na zem a hlavou se udeřil o betonový schod.

Muži ho naložili do auta a odvezli. Druhý den, 12. listopadu, ho přivezli do nemocnice s proraženou lebkou. Lékaři zavolali rodině: přežije to, jen pokud se stane zázrak. Zázrak se nekonal a Bondarenko se stal sedmým mrtvým účastníkem protestů.

Jauhen a Illja mohli být na jeho místě, chybělo málo. Teď jsou