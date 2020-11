Žlutou kachnou proti policejním dělům. V Bangkoku se střílelo, ale studenti kráčejí dál

Studentské prodemokratické hnutí v Thajsku nepolevuje ani po včerejším policejním zákroku a nejhorších násilnostech od začátku protivládních demonstrací. Včera se v ulicích Bangkoku střílelo, přesto do nich dnes znovu vyšly tisíce mladých lidí. Míří do slepé bezvýchodné ulice jako jejich spojenci z Hongkongu? Reformu monarchie dnes parlament smetl ze stolu.

Je přesvědčený, že tohle by se za jeho mládí nedělo. „Narodil jsem se za vlády krále Rámy IX. Udělal toho pro svůj lid ještě víc než pro své vlastní děti.“

Když byl mladý on, ne že by se v ulicích neprotestovalo, ne že by se v nich Thajci nebouřili a nestřetávali. Ale bouřit se proti monarchii, kritizovat krále?! „Když byl král nemocný, já byl připravený opustit tenhle svět, kdyby mu to dokázalo prodloužit život. Ale generace Z – jako můj syn – tuhle zkušenost nemá.“

Teď je král Ráma IX. po smrti a on už mladý není. Mládí patří jeho devatenáctiletému synovi a ten se kvůli otci trápí. Už spolu nedokážou mluvit tak otevřeně jako předtím, začali si oba dávat pozor na jazyk.

„Jednou jsme se pohádali v autě, když jsem kritizoval krále,“ popisuje syn. „Pro otce je král nedotknutelný. Proč, zeptal jsem se. Řekl, že jsem moc mladý a nemůžu tomu rozumět. Rozzlobil se, pak zmlkl a nějakou dobu se mnou nepromluvil… Zaslepuje ho láska k monarchii. Mluvit s ním je jako mluvit do zdi. Nechce poslouchat. Jediná věc, kterou si teď od otce přeju, je, aby