Varování před bezhlavostí i narušením vzdělání. Jak se na návrat dětí dívají epidemiolog, statistička či demografka

Ve středu se do škol vracejí prvňáci a druháci, při dalším zlepšování epidemiologické situace by měl brzo (možná už 23. 11.) nastoupit celý první stupeň a druhý ve střídavém režimu. Je to z vašeho pohledu (v této situaci) dobře, nebo špatně? Proč? A s jakými výhradami? Za jakých okolností a jak byste si další otvírání škol představoval/a?

Školy lze otevřít bezpečně, ale i tak jako Česko v září

Jan Kulveit, expert na modelování a globální rizika, Oxfordská univerzita, člen vědeckého týmu, který pomáhal vytvořit protiepidemický systém PES

Otevření prvních dvou ročníků zvýší množství kontaktů a tím epidemické riziko. Na druhou stranu je podle špičkových ekonomů zavření škol drahé dlouhodobě, v horizontu desítek let. Studie ze zahraničí ukazují, že distanční vzdělávání není adekvátní náhrada a u prvních ročníků je to zjevně nejdražší a nejméně nahraditelné. Reprodukční číslo je teď menší než jedna. Čili nastává dilema, zda o něco intenzivnější brzdění stojí za ty škody ve vzdělávání. Osobně bych se opatrně klonil k otevření. Stručně řečeno, zavřené první ročníky jsou sice účinné, ale velmi drahé opatření, a stejné redukce přenosu covidu-19 lze dosáhnout jinde, s menšími škodami.

Hlavní praktická otázka není, zda ano, nebo ne, ale za jakých podmínek. Školy lze otevřít relativně bezpečně, jako to udělaly některé jiné státy, nebo naopak zjevně nebezpečně, jako Česko 1. září. Většinu zbytečného rizika a případných škod by způsobilo to, pokud by se na postupech ze září nic nezměnilo.

Jako například úzce klinický názor děti spíše netestovat, protože nejsou viditelně nemocné, ale „jen“ masivně šíří virus. Nebo organizačně pohodlnější rozhodnutí, že do karantény u prokázaných případů jde třeba jen soused v lavici namísto toho, aby šla celá třída s výjimkou negativně testovaných, což by bylo epidemiologicky lepší. Nově jsou k dispozici antigenní testy, které jsou vhodné pro masové použití a mohou otevřené školy, ale i firmy učinit mnohem bezpečnějšími. Je také větší kapacita PCR testů.

Podmínky, za jakých školy poběží, jsou důležitější, než jestli se otevřou o týden později. Co se týče celého prvního stupně a rotací druhého stupně, platí to ještě víc.

Abych skončil něčím optimistickým: omyly státu lze v případě školství často kompenzovat na místní úrovni, takže například nikdo nebrání alespoň učitele testovat z iniciativy zřizovatelů či jednotlivých škol. Rodičům, kteří distanční vzdělávání zvládají dobře a pro jejich děti funguje, bych doporučoval domluvit se na individuálních plánech. Rozumný ředitel s tím bude souhlasit.

Nemůžeme nechat děti do příchodu vakcíny doma

Lenka Přibylová, matematička a statistička, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, členka vědeckého týmu, který pomáhal vytvořit protiepidemický systém PES

Je jasné, že z jednání vyšla jakási kompromisní opatření. Co se týče školství, já osobně bych prezenční výuku v 1. a 2. třídě, ale i v mateřských školách pro stupeň výstrahy 5 (a možná i 4), ponechala pouze pro děti pracovníků ve zdravotnictví a kritické infrastruktuře. Případně aby rodiče, kteří jsou na home office nebo na mateřské dovolené, tyto děti ještě týden nebo dva do škol neposílali. Provedli jsme dotazníkové šetření v mateřských školách a toto byla také většinová odpověď ředitelek.

Vzhledem k tomu, že mezi zaměstnanci mateřských škol došlo během října k nárůstu karantén ze sedmi procent v první polovině října na 17 % v druhé polovině října, myslím, že je namístě