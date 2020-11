Otevřít školy, ale pořádně testovat. Jak se na návrat dětí dívají viroložka, matematik, demografka či imunolog

Ve středu se prvňáci a druháci vracejí do škol, při dalším zlepšování epidemiologické situace by měl brzo (možná už 23. listopadu) nastoupit celý první stupeň a druhý ve střídavém režimu. Je to z vašeho pohledu (v této situaci) dobře, nebo špatně? Proč? A s jakými výhradami? Za jakých okolností a jak byste si další otvírání škol představoval/a?

Testování jako lakmusový papírek

Jakub Steiner, ekonom, univerzita v Curychu a CERGE-EI (společné pracoviště AV ČR a Univerzity Karlovy), podílel se na vývoji indexu rizika PES, který hodnotí vývoj epidemie

S otevřením škol hrozí epidemiologické nebezpečí, které přesně neznáme. Zavřené školy jsou na druhou stranu pro společnost drahé. Mnoho jiných evropských zemí za epidemiologické situace podobné té naší děti do škol v omezené míře posílá.

Otevření škol ale musíme kompenzovat jinými opatřeními. V zahraničí se třeba více než u nás omezuje provoz firem. Pokud ale chceme firmy i školy omezit minimálně, měli bychom to vyvážit zvýšenou testovací aktivitou. A není zřejmé, zda bychom všechny navrátivší se děti zvládli otestovat.

Zda je stát dostatečně zodpovědný a soudný v návratu dětí do škol, se ukáže na tom, co bude dělat, až se budou nalézat první nakažené děti. Odpověď na tuto otázku stále neexistuje. Platí směrnice a přístup, který hygienici vydali v září. Říká, že budou případy posuzovat individuálně a testovat jen kontakty, které vyhodnotí jako epidemiologicky závažné.

V minulosti ale byl v onom vyhodnocení velký rozptyl. Někdy měli hygienici za epidemiologicky silný kontakt jen spolusedícího z lavice, což je samozřejmě fikce. Debatu komplikuje fakt, že děti budou ve školách v rouškách – opět převládá fikce, že člověk v roušce není epidemiologicky významným kontaktem. Což není pravda, protože ústenky nás chrání jen částečně.

Adekvátní by bylo otestovat celou třídu a poslat ji domů ještě před testováním. Ale očekávám kolem toho složitou debatu, protože část lékařské obce je zdrženlivá k testování dětí. Stále je vnímá tak, že nejsou pacienti, protože jim přímo nehrozí komplikace spojené s covidem.

Otázka testování dětí podle mého bude lakmusovým papírkem toho, zda návrat do škol děláme odpovědně, nebo ne. Pokud nebudou všichni spolužáci ve třídě nakaženého dítěte dočasně izolováni a před návratem do školy otestováni, je to podle mého velký epidemiologický hazard. V opačném případě je to rozumný krok.

Pomoci mohou třeba antigenní testy. Jsou levnější než PCR a nemusí se na rozdíl od nich vozit do laboratoře, protože výsledek vyhodnotí hned. Lze třeba pozvat do školy zdravotní sestru z laboratoře nebo z nemocnice, aby otestovala celou třídu.

Bude záležet na vůli a odborné debatě, zda se to bude dít. V tuto chvíli na to ale neexistují jasné plány. Hygiena bude mít hlavní slovo. Doufám, že si rozšíří obzory a vezme v potaz existenci levných testů a ponaučení z toho, že poměrně benevolentní přístup ze září se nevyplatil.

Tři scénáře. Ať se čtenář rozhodne

René Levínský, matematik a ekonom (CERGE-EI), modelář BISOP, člen vědeckého týmu, který pomáhal vytvořit protiepidemický systém PES

Co se týče otevření škol, vidím tři základní scénáře:

Školy zůstanou zavřené. Školy otevřeme v následujícím režimu:

Jednou týdně antigenní (AG) testy. Rodiče s dítětem přijdou do školy, bez rodiče si dítě nos vytřít nenechá. Dvojice vstupují do škol v minutových intervalech, každý ví, kdy má přijít.

Materiál AG testu stojí cca 150 Kč, pojišťovna bude platit 300 Kč za výkon. Testují ambulantní praktici, např. z ORL, kteří teď opravdu nemají přeplněné čekárny. Jeden lékař zvládne za hodinu asi 60 dětí, pokud bude mít u sebe jednoho dva asistenty, kteří testy zpracují.

AG testy v principu nejsou falešně pozitivní, v tom problém není, o falešné negativitě se diskutuje, v porovnání s PCR testy je jich poměrně dost, ale existuje velká pravděpodobnost, že „false negative“ u antigenních testů jsou lidé, kteří jsou už v pozdějším stadiu a nejsou nakažliví, i když PCR test ukáže pozitivitu. I kdyby se to nepotvrdilo, pořád se bavíme o záchytu 70 až 90 procent pozitivních.

Je to dobré řešení pro rodiče? Nic moc, byl jsem u takového testování, řev dětí bude