Rozpočet České republiky přestal existovat

Komentář Danuše Nerudové: Česká republika letos čelí bezprecedentní situaci, která tu nebyla od druhé světové války. Žádná vláda nemusela řízeně zmrazit ekonomiku. Svět, který jsme znali, se na nějakou dobu ztratil a my hledáme nový „normál“. Nový ekonomický model, za kterého bude naše společnost fungovat.

Většina podnikatelů situaci velmi rychle pochopila a snaží se jí přizpůsobit. Snižují provozní náklady, pečlivě plánují a odhadují vývoj trhu. Počítají každou korunu, aby přežili. Ten, kdo by měl jít v tomto příkladem, se ale chová způsobem, který by zkušený manažer nečekal. Strčil hlavu do písku a čeká, že až ji vytáhne, bude po bouři a bude moci pokračovat způsobem, který používal doposud.

Jenže ouha. Míra nejistoty v ekonomice je vysoká (aby nebyla, když stát, jehož hlavní úlohou bylo zklidnit rozbouřené moře, ještě donedávna vlny spíše živil). Vakcína bude zřejmě později, než jsme mysleli, a tak pokud se nebudeme ochotni naučit s virem žít, na jaře nás čeká zřejmě další lockdown. Problém ale je, že pokud by každou vlnu lockdownu nepřežilo deset procent podnikatelských subjektů (což není vůbec přehnaný odhad), na začátku příštího léta by byl podnikatelský sektor menší zhruba o třetinu. A tím samozřejmě i daně, které plní státní rozpočet.

Pro manažery, kteří jsou v této nejisté době nuceni přizpůsobovat plány dvakrát týdně, i pro nás ekonomy, je proto zcela nepochopitelné, že právě v takovéto době ministerstvo financí vypnulo všechny