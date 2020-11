Notes: Nerozumíte covidu-19? Nejste sami. Jak dopadne otevření škol a hrobové ticho kolem Bečvy

Nerozumíte pandemii koronaviru, zdánlivé bezbrannosti nejvyspělejších zemí vůči ní, rozporům v názorech odborníků a dalším věcem kolem covidu-19? Nejste sami. Petr Koubský popsal třináct důvodů, které za to u většiny z nás mohou.

Ve středu se vrací zhruba dvě stě tisíc dětí do škol. Jaký bude postup v případě, že se ve třídách objeví nákaza koronavirem, zjišťovala Iva Bezděková. Některé experty překvapilo, že se vláda nechystá spolužáky nakažených školáků posílat domů, ani testovat.

O ekologické katastrofě na řece Bečvě panuje už týdny ze strany všech odpovědných míst velké mlčení. Jak popsal Prokop Vodrážka, nikdo vlastně neví proč. Ministr životního prostředí Brabec tvrdí, že mu mluvit zakázala policie, ta to ale oficiálně odmítá. Ticho přitom nápadně kontrastuje s informační horlivostí České inspekce životního prostředí, která bezprostředně po havárii oznámila, že sice neví, co do řeky vyteklo, ale že to určitě neuniklo z Babišovy firmy Deza.

Magdalena Slezáková přináší výsledky unikátního průzkumu veřejného mínění o Číně, který se uskutečnil ve třinácti evropských zemích včetně Česka. Podle něj je Čína důvěryhodný partner jen asi pro každého desátého Čecha, vnímáme ji spíš jako potenciální hrozbu.

„Který prorok je ten pravý? Ten, co dělá největší show, nebo ten, co chce vrátit do hry politický rozum, který se už dávno vymkl z kloubů a marně hledá pevnou půdu pod nohama?“ ptá se Petr Fischer v komentáři o západní společnosti, v níž končí mnoho starého, aniž by bylo zřejmé, co nového přijde.

Nenápadné Moldavsko si k rozčarování Kremlu zvolilo proevropskou prezidentku. Více o ní a o situaci v jedné z nejchudších zemí Evropy, jejíž část stále kontrolují ruští „mírotvorci“, se dozvíte v článku Petry Procházkové.

Proč nechce uzavírat hranice ani v případě eskalace koronavirové pandemie na jedné straně – i to vysvětloval saský premiér Michael Kretschmer našemu německému zpravodaji Pavlu Polákovi. Pavel se mimochodem o víkendu stal laureátem Česko-německé novinářské ceny za rok 2020 za sérii reportáží ještě pro Českou televizi, k čemuž mu i v Notesu ještě jednou srdečně blahopřejeme!

Oba aktéři takzvané ricinové aféry – Rusové Andrej Končakov a Igor Rybakov, podle zjištění Lukáše Prchala a Petry Procházkové odešli z diplomacie. Česká filiálka ruské agentury Rossotrudničestvo, pro kterou pracovali, výrazně utlumila činnost.

Jak je současná situace psychicky vyčerpávající pro všechny, i když pro každého z trochu jiných důvodů, popisuje psycholog Radek Ptáček v rozhovoru s Lenkou Vrtiškovou Nejezchlebovou. Varuje před tím, že nynější psychická zátěž může vyústit v onemocnění a patologie za relativně dlouhou dobu, paradoxně v situaci, kdy si budeme myslet, že jsme z nejhoršího venku.

Co píší jinde:

Týdeník Respekt zahájil seriál profilů předních světových intelektuálů, kteří jsou v dnešním sítěmi propojeném světě nevyhnutelně i influencery a celebritami. V úvodním dílu seriálu redakce představuje izraelského historika a filozofa Juvala Noacha Harariho, autora bestselleru Sapiens: Stručné dějiny lidstva.

Maďarsko a Polsko blokují rozpočet EU na následující sedmileté období a ekonomickou pomoc na oživení ekonomik členských zemí po koronavirové krizi. Budapešti a Varšavě se nelíbí dohodnuté podmiňování čerpání peněz dodržováním zásad právního státu. Co to bude znamenat a jaká jsou možná řešení, popisuje slovenský Denník N.

Podle týdeníku Euro se do pozice náměstka ministra obrany vrací Filip Říha, který přitom musel tuto funkci v únoru opustit kvůli předraženému nákupu radarů.

Z dnešního Notesu je to vše, tištěný Deník N vyjde až ve středu, užijte si zítřejší volno. I když nebudou oslavy sedmnáctého listopadu takové, jaké bychom je rádi měli.