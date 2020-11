V případě nákazy ve třídě se budou ostatní žáci učit dál. Velké riziko, varují experti

Ve středu se do lavic vrátí zhruba dvě stě tisíc žáků prvních a druhých tříd. Odborníci se obávají, že návrat dětí do škol může opět zvýšit počet nakažených. Deník N proto zjišťoval, jaký bude postup ve třídách, kde se potvrdí nákaza koronavirem. Podle hygieniků zůstane většina ostatních děti ve třídě a nebude mít povinnost jít na testy ani do karantény.