Dětem prováděli genitální inspekce a surově je znásilňovali. Nová svědectví o katolické církvi v Anglii

Kvůli zachování anonymity ho zpráva označuje velmi chladně, jen jako RC-A31. Bylo to však pouze nevinné dítě, kluk, kterému nebylo ani 13 let, když jej James Robinson, tehdy farář v zácviku, vzal na projížďku autem.

Tam ho „sexuálně obtěžoval dotyky a masturbováním“ – tak začíná jen jeden z mnoha příběhů v hrozivé 162stránkové zprávě „nezávislého vyšetřování sexuálního obtěžování dětí“, která si posvítila na katolickou církev v Anglii.

V autě ten příběh nekončí. Farář v zácviku vzal chlapce do domu své matky, kde pokračoval v sexuálním obtěžování.

Chlapcovi rodiče faráře v zácviku prý doslova uctívali a důvěřovali mu natolik, že ho u sebe nechali přespávat a „sdílet s chlapcem postel“. On později chlapce začal nutit k orálnímu sexu, až ho nakonec několikrát análně znásilnil.

Chlapec po mnoha letech, už jako dospělý muž, uvedl, že mu to „zničilo život“.

Po několika stížnostech na tohoto konkrétního faráře byl dotyčný pouze přesunut do jiné farnosti. Nakonec však Robinsona v roce 2010 spravedlnost přece jen dostihla, když mu byl uložen trest odnětí svobody na 21 let.

Není však jediným z anglických katolických kněží, kdo obtěžoval děti. Nejvyšší představitel církve v zemi kardinál Vincent Nichols s tím nic neudělal a jak se uvádí ve zprávě, ani Vatikán a jeho velvyslanec v Anglii se moc neměli ani k tomu, aby se k věci vyjádřili.

Nově však nabídl své stanovisko papež František, i když k jinému podobnému případu.

Tisíce zničených životů

Zpráva je nekompromisní a kardinála Nicholse ani Vatikán vůbec nešetří. „Popírání poškozování fyzického, emocionálního a duševního zdraví dětí a mladých lidí ze strany církve s cílem ochránit svou reputaci bylo v konfliktu s církevní misí lásky a pečování o nevinné a zranitelné,“ píše se ve zprávě, kterou připravila organizace Nezávislé vyšetřování sexuálního obtěžování dětí.

Založila ji profesorka Alexis Jayová, protože měla dojem, že jiné organizace v tomto jednoduše selhávají a nedokážou ochránit děti před systematickým zneužíváním.

Katolická církev v Anglii od roku 1970 do roku 2015 přijala více než 900 stížností, které zahrnovaly více než 3000 případů sexuálního obtěžování dětí, namířených vůči více než 900 násilníkům, mezi kterými byli kněží, mniši i dobrovolníci.

Za celou tu dobu bylo vedeno trestní stíhání jen v necelých 180 případech, přičemž jen 133 vyústilo do obvinění.

Oběti uvádějí všechno: „masturbace, orální sex, vaginální znásilnění i anální znásilnění“, občas prý doprovázené „sadistickým bitím poháněným sexuálním uspokojením“.

Jeden ze zneužívaných chlapců řekl, že ve věku od 11 do 15 let zažil ze strany kněze několik set znásilnění, přičemž mu vždy „posel boží“ dal jasně najevo, že pokud někomu něco řekne, jeho sestru bude vyhozena ze školy.

Jiný farář prý 14letému chlapci prováděl každý týden v průběhu asi dvou a půl let „genitální prohlídku“, během které „roloval jeho předkožku nahoru a dolů a když mu umyl penis, natřel mu ho vazelínou“.

V dalším případě farář bil chlapce po nahém zadku, usmíval se u toho, a potom ho nutil, zcela nahého, sednout si mu do klína.

Rodičům 12leté dívky jiný farář řekl, že jejich dcera potřebuje soukromé doučování, na kterém ji sexuálně obtěžoval.

Celoživotní následky

Podle šéfky vyšetřování profesorky Alexis Jayové však katolická církev v boji se sexuálním obtěžováním dětí po desetiletí selhává, kvůli čemuž bylo mnoho dětí odsouzeno ke stejnému osudu. „Ze všech těch ignorovaných obvinění a ochrany násilníků je evidentní, že reputace církve má vyšší hodnotu než blaho obětí.“

Dodnes je totiž stále hlášeno více než sto případů zneužívání.

Nemluvě o všech těch lidech, kteří zneužívání vůbec nenahlásí. Přesné počty se nedozvíme nikdy.

Oběti ve zprávě mluví o celoživotních následcích. Neustále se vracející deprese, zničená manželství, rodinné problémy, závislosti na alkoholu, posttraumatické stresové poruchy. Ta dívka, kterou farář vzal na „soukromá doučování“, se několikrát pokusila o sebevraždu, ať už skokem z mostu, nebo předávkováním.

James Robinson trest dostal, ale až po několika desetiletích, během nichž zničil desítky životů. Na mnoho dalších viníků vůbec nedošlo a pořád jsou na svobodě. Církevní hodnostáři je namísto vydání spravedlnosti přesouvali z jedné fary na druhou, aby jejich hříchy ututlali, čímž jim v podstatě dali prostor pro hledání si nových obětí.

Jak se píše také přímo ve zprávě, „sexuální obtěžování dětí bylo zameteno pod koberec“.

Kardinál Vincent Nichols, hlava katolické církve pro Anglii a Wales, prý „ani neprojevil soucit s obětmi v nedávno zkoumaných případech“, protože reputace církve pro něj podle tvrzení zprávy byla důležitější než životy těch dětí.

Po zveřejnění rozsáhlého reportu o obtěžování dětí potom Nichols BBC řekl, že „je mu velmi líto, že se to stalo“. Prý i nabídl, že rezignuje, ale z Říma mu vzkázali, aby zůstal. Prý zjištění ve zprávě akceptuje a chce „všechny ubezpečit, že jsme tu proto, abychom se učili a zlepšovali“.

BBC však také připomíná, že rezignaci nabídnout musel nikoliv kvůli obviněním, ale kvůli tomu, že oslavil 75. narozeniny a církevní zákony v takovém okamžiku rezignaci vyžadují.

Advokát Richard Scorer z kanceláře Slater and Gordon, který zastupuje 32 obětí, míní, že kardinál Nichols musí okamžitě odstoupit. „Této církvi nemůžeme důvěřovat, že děti ochrání.“

Jedna z obětí, kterou Scorer zastupuje, Nicholse nazývá „sériovým ochráncem pedofilů. Hlava církve by měla mít největší morálku ze všech, ale místo toho posílá pedofily do jiných částí země a do Ameriky, aby obtěžování ututlala“.

Další zpráva o McCarrickovi

Velvyslanec Vatikánu ve Velké Británii prý po několika měsících korespondence řekl, že se k tomu nechce vyjadřovat. K věčně se opakujícímu problému se ale vyjádřil papež František – i když jde o jiný případ.

Týká se amerického kardinála Theodora McCarricka, o kterém jiná, 449stránková zpráva odhalila, že papež Jan Pavel II. ho jmenoval arcibiskupem ve Washingtonu v roce 2000 navzdory varování newyorského kardinála Johna O’Connora, že McCarrick byl obviněný nejen z toho, že se dělil o postel s dospělými seminaristy, ale i z pedofilie.

Za papeže Benedikta XVI. byl McCarrick donucen rezignovat a byl požádán, aby se profesně držel při zemi a moc se neukazoval. Možná tak potichu odsoudili hřích, ale nesoudili hříšníka. Před soud postaven nebyl.

Papež František prý případ považoval za vyřešený, proto se k němu nevrátil. Jenže v roce 2017 vyšel najevo případ obtěžování dítěte a dva roky poté McCarricka vatikánský soud obvinil ze sexuálního obtěžování dospělých i dětí.

Pár dní po publikaci rozsáhlé zprávy se papež František vyjádřil:

„Obnovuji svou blízkost vůči obětem obtěžování a závazek církve toto zlo odstranit.“

Zatím asi nejliberálnějšímu papežovi v moderních dějinách mnozí důvěřují, že se sexuálnímu obtěžování dětí postaví čelem. Ozvaly se však i pesimistické hlasy.

Anne Barretová Doylová z organizace Bishop Accountability (Odpovědnost biskupů), která vyhledává případy obtěžování, si myslí, že zpráva, ať už je jakkoli precizní a detailní, papeže Františka příliš šetřila: „Papeže nezajímalo, zda ty pomluvy nejsou opodstatněné? Kdokoli s připojením na internet zjistí, že jsou. Františkův nedostatek zvědavosti byl přinejlepším nedbalostí, přinejhorším korupcí,“ tvrdí Doylová.