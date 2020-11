Projít coming outem vyžaduje odvahu. O to víc, pokud jste veřejně známá osobnost. Jak to může ovlivnit soukromý a profesní život? A co na to naše společnost? Do debaty queer filmového festivalu Mezipatra a podcastu Studio N se připojili režisérka Kateřina Turečková, režisér Peter Bebjak a youtuber Lukefry.