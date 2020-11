Za pádem Johnsonova klíčového poradce stojí žena. Cummingsův odchod dává šanci na restart

Kamery a fotoaparáty ho zastihly, jak hlavním vchodem vynáší papundeklovou krabici. Obsahovala osobní věci z právě vyklizeného psacího stolu. Když začaly cvakat spouště, podvědomě zrychlil a dal se skoro do běhu. Jako by chtěl mít pomyslnou uličku hanby co nejrychleji za sebou.

Pár hodin před tím s ním Boris Johnson ukončil pracovní poměr. Ode dneška už Cummings nemá do Downing Street přístup. Další čtyři týdny bude pracovat pracovat pro vládu ze svého domu v severním Londýně.

Kdo však spojil s Cummingsovým odchodem naději na rychlou a energickou změnu v horních patrech britské politiky, bude muset pár dní počkat.

Boris Johnson nastoupil v neděli večer do přísné karantény. Minulý týden totiž strávil třicet minut ve společnosti konzervativního poslance, u kterého se prokázala nákaza covidem-19.

Poněkud nepohodlný stín Dominica Cummingse se tak bude vznášet nad Downing Street o pár dní déle.

Nikoliv, pane premiére

Pro pochopení, proč se z odchodu premiérova poradce stala v Británii hlavní politická událost, je třeba vzít v úvahu, jak funguje ostrovní politický systém.

Do funkce ministrů a jejich náměstků