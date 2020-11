Přeměna v autoritativní režim může být rychlá, říká profesor Opatrný

Nejslavnější český iberoamerikanista oslavil 19. listopadu 75. narozeniny. V rozhovoru vypráví Josef Opatrný o tom, jak se za více než půlstoletí jeho studia Latinské Ameriky kontinent (ne)změnil. Vzpomíná na své cesty na Kubu v 80. letech i na to, proč se tam po sametové revoluci už nedostal. Mluví také o varovných příklad z Latinské Ameriky. „Stačí svobodně zvolit někoho, jako byl Hugo Chávez. Když se takto proměnila během deseti let Venezuela, proč by se tak nemohlo stát v Evropě? Návrat k demokracii pak může trvat dlouho, navíc bez garance úspěchu. Podívejte se na Kubu,“ říká Opatrný.