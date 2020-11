Downing Street opouští Johnsonova šedá eminence, muž, který chtěl změnit Británii k obrazu svému

Ve Velké Británii rezignoval ve středu šéf vládního oddělení pro komunikaci s veřejností Lee Cain. Taková zpráva by se mohla zdát zajímavá jen pár britským fandům do politiky, přesto okamžitě vévodila titulním stránkám britských novin. Ve sledovaném příběhu totiž nešlo ani o vládní komunikaci s veřejností, ani o příslušné vládní oddělení či jeho šéfa.

Šlo o mimořádně výmluvnou epizodu v dlouhých a zjevně lítých mocenských bojích ze zákulisí britské politiky, které tento týden vyvrcholily sérií dramatických zvratů. V centru příběhu stál vrchní poradce Borise Johnsona Dominic Cummings a nešlo o nic menšího než skoro románově napínavý boj o to, jak bude Británie a britská politika vypadat na desetiletí dopředu.

Dnes to vypadá, že Dominic Cummings v tomto boji prohrál. V pátek svého spojence Lee Caina následoval a rezignoval. Co to znamená, to je otázka, která od té chvíle zaměstnává všechny politické komentátory na ostrovech.

Cummings sám tvrdí, že