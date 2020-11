V zapadlém kraji působí jako zjevení. Kde stát selhal, začal lékař z Prahy testovat na vlastní pěst

Lékař se třemi atestacemi Vratislav Prejzek působí ve Šluknovském výběžku zatíženém sociálními problémy jako zjevení. V místě, odkud lékaři odcházejí, založil vlastní ordinaci. Když stát v odlehlém regionu během pandemie koronaviru nezajistil testování, pustil se do odběrů na vlastní pěst. Vede záchranářský tým v Německu, chová dobytek, investuje do vína a zaměstnává na třicet lidí. K tomu sní o založení komunitní školy. Kde stát selhává, volí vlastní řešení.

Zatímco v jedné z pěti Ústeckým krajem zřizovaných nemocnic otestují za celý den v průměru přes 200 lidí, šestatřicetiletý lékař ze Šluknova Vratislav Prejzek zvládne polovinu tohoto objemu během dvou hodin. „Není to nic těžkého, potřebujete strčit špejli do nosu a poslat to dál, to je všechno,“ říká na plácku před svojí ordinací, kde jedna sestra a dva dobrovolníci právě odebírají vzorky. „Nevím, proč se z toho dělá taková věda.“

Testovat na koronavirus začal už na jaře. „Nikdo tehdy nevěděl, co se na nás řítí, jestli tu všichni nepomřeme, a v celém regionu nebylo jediné testovací místo,“ popisuje lékař situaci z letošního března. „V Německu se přitom stírá běžně v ordinaci, tak jsem si zajistil povolení a začal to dělat taky.“

Od manželky si půjčil dodávku, zaparkoval ji na plácku před ordinací, posadil do ní sestřičku, z okna natáhl datový kabel a začal odebírat první vzorky. Nyní otestuje