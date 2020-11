Po Bidenově zvolení Evropa nemůže jen spokojeně přihlížet a spoléhat, že za ni USA všechno zařídí jako dřív

Tváří v tvář početným domácím i zahraničním výzvám budou USA transatlantické vztahy oceňovat jedině v případě, že budou zdrojem skutečných hodnot. To může Evropa zajistit, bude-li silnější a ponese-li větší díl globální odpovědnosti.

Mnohokrát bylo zmiňováno dosažení „evropské strategické autonomie“ – co to ale obnáší v praxi? Autonomie by neměla znamenat naprostou nezávislost nebo izolaci od zbytku světa. Označuje schopnost myslet samostatně a jednat v souladu s vlastními hodnotami a zájmy. Tohoto druhu autonomie musí Evropská unie dosáhnout. Zároveň pak je třeba posilovat naše aliance a zachovat naše závazky, pokud jde o multilateralismus a otevřenost.

V současném antagonistickém mezinárodním prostředí, v němž narůstá geopolitická rivalita a soupeření mocností, se EU vyrovnává se závažnými strategickými výzvami. Právě proto – jak před časem zpříma prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová – „my Evropané musíme vzít svůj osud skutečně do vlastních rukou“. Musíme být schopni se o sebe postarat.

Diskuse o strategické autonomii se dlouho zaměřovala hlavně na