Pithart: Proti českému Trumpovi imunitu nemáme

Pokušení soustředit moc bylo vždycky silné a teď bude všude na světě zřejmě ještě silnější. My máme po listopadu s tímto pokušením tři zkušenosti. První, jaksi bezděčnou, spojenou s Václavem Havlem hned po převratu, o té se skoro neví; druhou ďábelsky chytrou a nebezpečnou, spojenou s ODS a ČSSD. To když na konci devadesátých let byla podepsána tzv. opoziční smlouva. Třetí, když dvě nejsilnější politické strany mimo všechen zdravý rozum změnily způsob volby prezidenta. A dnes jsou tu s názornou lekcí současné Spojené státy.