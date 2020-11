Notes: Pejskové se koušou, ministryně fotí a do toho se zpívá o sexu. Český pátek třináctého

Chtěli byste se dozvědět, jak se má finanční politika této země – je k tomu libo ministryni se svíčkou, ministryni se zasněným pohledem, ministryni s pávem, nebo raději s kloboučkem? Nabídka je stejně rozsáhlá jako seznam daňových výjimek, a kdo chce dnes vědět s předstihem, co se děje, sleduje účty Aleny Schillerové na sociálních sítích. Na rozdíl od oficiálních profilů ministerstva financí, kde se v tichu prohání pouštní keře, to u ministryně žije. Na opravdu velké množství fotografií Aleny Schillerové a to, co je za nimi, se podívali Hanka Mazancová a Michal Tomeš. Poslechnout si je můžete i ve Studiu N.

O daních se nyní mluví i na vládě. Andrej Babiš se snaží prosadit zrušení superhrubé mzdy. S jiným návrhem teď přišli sociální demokraté a vychytávají v něm nedostatky, jež návrh ANO má. Odborníci, které oslovil Honza Tvrdoň, si myslí, že ze strany ČSSD je to chytrý tah, který ale přišel pozdě.

Češi mají rádi psy. Světu to dokazují počtem chovaných mazlíčků, písní Marie Pojkarové Pejskové se koušou a nyní i strategií boje proti koronaviru, kterou ministerstvo zdravotnictví zkráceně nazvalo PES. Aby byl vtip opravdu doslovný, k představeným opatřením ministerstvo zdravotnictví dodalo obrázky psa. Ten na nich prochází pocity od počátečního nadšení přes lehké rozhořčení až po rozzlobenost, ne nepodobně emocionální cestě, kterou si za poslední půlrok prošla s vládou část veřejnosti. Jak to s tabulkou je, se podívali Honza Tvrdoň a Hanka Mazancová.

A když už jsme u koronaviru (což je v těchto dnech bohužel a z pochopitelných důvodů rétorický Řím, ke kterému nás dřív nebo později zavede každá debata), Prokop Vodrážka a Honza Tvrdoň zjišťovali, jak je to s povinností nosit roušky, kterou soud zrušil, ale také tak úplně nezrušil.

Iva Bezděková zase zkoumala případy krevních sraženin, které způsobuje koronavirus a kvůli nimž umírají i lidé, kteří se s koronavirem léčí pouze doma. Pokud potřebujete motivaci, proč vydržet další týden v izolaci a opravdu se snažit nenakazit sebe ani nikoho jiného, zde ji máte.

Bára Janáková zjišťovala, jaké anonymy se šíří po Senátu o jeho kancléřce, a Lukáš Prchal s Prokopem Vodrážkou, co brání Agrofertu dostat se k dokumentaci auditní zprávy o střetu zájmů premiéra Babiše.

Čeká nás víkend nepřímo prodloužený o úterní státní svátek. Zpříjemnit si ho můžete čtením rozhovoru Dominiky Píhové s Timothym Gartonem Ashem o pandemii, populismu a problémech, kterým dnes čelí liberalismus. Za všechny jedna pasáž:

„Po lidech, zejména ve střední Evropě, jsme požadovali neustálou revoluci, demokratizaci, evropeizaci, globalizaci, liberalizaci, digitalizaci, pořád něco. Časem zkrátka řekli dost. Chtějí zastavit, protože se všechno mění příliš rychle, a přejí si návrat k tomu, co znají a co je jim povědomé. Tuhle lekci si liberálové opravdu musejí zapamatovat – důležitost rodiny, komunity a identity.“

Nebo se můžete zaposlouchat do písniček, z nichž mnohé chtěly zvedat tep, místo toho však zvedají hlavně obočí. Ivan Adamovič se nechal inspirovat novým albem Olympicu a zapátral po tom, jak je to se sexistickými písničkami v našich končinách.

Můžete se také podívat na film nebo seriál z našeho listopadového výběru. Autorka Notesu doporučuje zejména Queen’s Gambit na Netflixu, příběh geniální šachistky, která kromě oponentů v šachu musí porazit předsudky vůči ženám a vlastní démony. Nebo se můžete podívat na tři nové knížky z našeho e-shopu.

Hezký víkend a buďte zdraví.