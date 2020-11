Soud zrušil povinnost nosit roušky na veřejnosti. Ministerstvo má týden na nápravu

Dnešní rozsudek se týká mimořádného opatření ministerstva z 19. října – tehdy ještě pod vedením Romana Prymuly (za ANO) –, které zavádělo nošení roušek na veřejnosti.

Soud svým rozhodnutím toto opatření zrušil, protože nebylo dostatečně odůvodněno. Ministerstvo totiž ke zrušenému opatření dalo stejné odůvodnění, jaké použilo již o měsíc dříve, když zavádělo povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách nebo MHD.

Pražský městský soud upozorňuje, že nijak nebagatelizuje epidemiologickou situaci, ve které se Česko během října ocitlo. Tvrdí, že jistá operativnost opatření je oprávněná a může do jisté míry omlouvat i stručnější odůvodnění.

„Soud nijak nezlehčuje hrozby spojené se šířením nemoci covid-19 a v žádném případě netvrdí, že přijatá opatření (zde v podobě nošení roušek) ve skutečnosti podle jeho přesvědčení nejsou potřebná či přiměřená obecně nepochybně legitimnímu cíli spočívajícímu v boji se šířením nakažlivé nemoci,“ píše soud.

Resort zdravotnictví by ale měl podle rozsudku jednat co nejdůsledněji a nejtransparentněji. A to i s ohledem na to, že pandemie v Česku už nějakou dobu trvá. „Ministerstvo by mělo přes výjimečnost situace postupovat