Senegal chce komiksovou Wakandu převést do reality. Projekt táhne americká hvězda s africkými kořeny

Žádná z budov nemá pravý úhel. Věžáky ze skla a oceli se kroutí k nebi jako vyleštěné avantgardní sochy, mezi nimi je plno zeleně, vše napájí výhradně solární energie. Něco takové na planetě neexistuje, ale pokud půjde vše podle plánu, bude toto futuristické město zvané Akon City za deset let stát na nečekaném místě: na pobřeží západoafrického Senegalu.

Na této prezentaci vypadá trochu jako z jiné planety, nebo spíše z komiksu. Ano, komiks je ten pravý zdroj inspirace. Vzpomeňme na filmový hit roku 2018 – Černého pantera.

První zastávka v Africe

Příběh z dílny Marvel Studios diváka zavedl do fiktivní vyspělé rovníkové říše Wakanda, která svůj rozvoj založený na zázračném kovu zvaném vibranium skrývala před nepřátelským světem za slupkou naprosté zaostalosti. Film uspěl i díky tomu, jak převrátil klišé o Africe na hlavu (i když na to existují protichůdné názory – viz tento komentář z The Washington Post).

Americko-senegalský umělec Akon, který výstavbu Akon City táhne, srovnání s Wakandou slyší rád: „Motivuje mě to ještě víc.“ Chce mít město nejen jako turistickou atrakci, ale i jako technologický inkubátor kontinentu a také centrum tamního filmového průmyslu, jak dokazují v projekci předváděná studia „Senewoodu“.

„Dám práci mnoha Senegalcům. Akon City se stane vstupní branou pro