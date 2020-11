Dominik Duka, generál, jenž vede hodnotové války proti všem

Komentář Tomáše Němečka: Když v roce 2010 končil v úřadu pražského arcibiskupa Miloslav Vlk, suše své působení zhodnotil: „Na rovině církevně-politické jsem nedosáhl vlastně téměř nic.“ Až skončí jeho nástupce Dominik Duka, mohl by říct opak: ve vztahu ke světské moci dosáhl téměř všeho. Jenže…

Za jeho éry schválil Parlament historický zákon o majetkovém vyrovnání, kterým se církvím vrátil majetek a dovrší se jejich úplná nezávislost na státu. Na rozdíl od svého předchůdce našel cestu k oběma posledním českým prezidentům. Arcibiskupství pražské má nesporný politický vliv, například při prosazování kandidátů do mediálních rad. Až na to…

Až na to, že Miloslava Vlka měli lidé rádi. Dominik Duka bude končit jako neoblíbený primas. Nemám na to žádný průzkum. Ale myslím, že svou nepopularitu vnímá i on sám, když s hořkostí mluví o „mediálním lynči“. Svého primase nechápou ani mnozí čeští věřící.

Jak se mohl spoluvězeň Václava Havla tak sblížit s Milošem Zemanem? Proč mluví tvrdě o uprchlících a pochvalně o proticizinecké straně Tomia Okamury? Proč kardinál hrozí trestními oznámeními těm, kdo svědčí o sexuálním zneužívání v církvi, zato věnuje čas beznadějné žalobě proti prvoplánové divadelní blasfemii?

Určitá logika v tom je. Pokud se