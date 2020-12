Proč nechtít český Oxford

Komentář Karolíny Kašparové: Při hledání vzorů pro vylepšení chudého českého vysokého školství se logicky obracíme do zahraničí – modernější výuka, lepší péče o studenty, férovější formy zkoušení. U prestižních univerzit v Británii a USA však mnohdy platí heslo „be careful what you wish for“ (dej si pozor, co si přeješ). Na prvním místě totiž často stojí pouze zisk a současná pandemie velmi dobře ukázala, jak to studenty i vyučující poškozuje.