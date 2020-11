Úplně obyčejná ženská z Instagramu. Schillerová kvůli sítím na ministerstvo najala i profesionálního fotografa

View this post on Instagram

Jsem úplně obyčejná ženská. Tak tahle věta odstartovala v roce 2017 moji politickou kariéru, jestli si to tak mohu dovolit říct. Hodně věcí se za ty tři jara změnilo a dnes se jedné obyčejné právničce z Brna dostalo ocenění Nejvlivnější ženy Česka roku 2020. Nějak tomu stále nemohu uvěřit. Děkuji. A přijímám to s velkou pokorou. ➡️ Link na celý přehled nejvlivnějších žen Česka najdete v BIO 🤗 . . . . . . . #nejvlivnejsizenyceska #forbes #alenaschillerova