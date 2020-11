Na švýcarské švestičky ze sousedovy zahrádky si nechte zajít chuť

Švýcarský deník Zuzany Hevler: Je libo švestičky z cizí zahrádky? Nebo se vám zachtělo se zakousnout do šťavnatého jablíčka ze stromu u cesty či křupavé kukuřice z pole? Tak na to si, pokud kýženou zahrádku, sad nebo pole nevlastníte, můžete ve Švýcarsku klidně nechat zajít chuť.

Běhávám rádoby pravidelně svůj okruh podél ženevské říčky Aire ve frankofonní části země. Vyrážím kolem kukuřičného pole, probíhám pod vinicemi a vracím se jablečnou alejí, je to tady taková promenádní dálnice, kde korzují chodci, pod nohy se jim sem tam pletou běžci, cyklisté, ale i jezdci na koni. Ani po čtrnácti letech života ve Švýcarsku mě nepřestává udivovat, že na poli není jediná zlomená kukuřice, že hrozny nejsou otrhané a jablka očesaná. Nikoho by to totiž ani nenapadlo.

U jablečného sadu stojí farma, kde prodávají domácí mošt a džus. Je tam kasička, do které kupující vhodí přesnou částku. Samoobslužný prodej tu funguje dlouho. Stejně jako v německé části, kde jsme si sami trhávali kytky a do kasičky majitelům zaplatili.

Moji pošvýcarštělí teenageři jsou tak trošku perplex, když se s českou partou