Notes: Zemanovo uškytnutí, čínské nákupní orgie a průhledné rakve z Ruska

Prvňáci a druháci už příští týden znovu usednou zpátky do lavic. Budou ale muset mít nasazenou roušku a nedočkají se hodin hudebky a těláku. Někteří odborníci doporučují, aby děti před návratem do lavic prošly plošným testováním na koronavirus, ale zatím nevypadá, že by to bylo v plánu. Ministerstvo školství se k tématu nechce vyjadřovat proto, že dotaz spadá do kompetence ministerstva zdravotnictví. A to na dotazy Ivy Bezděkové nereagovalo.

Pondělní prohlášení firem Pfizer a BioNTech vyvolalo globální nadšení kvůli oznámení, že jejich vakcína proti covidu-19 má devadesátiprocentní účinnost. Petr Koubský v dnešním podcastu Studio N odpovídá, jakou naději vakcína přináší, kdy by mohla být dostupná u nás a jestli by si ji sám nechal dát.

Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Duška by stát neměl denně informovat o tom, kolik lidí s/na nemoc covid-19 zemřelo. Podle něj by se údaj měl zveřejňovat za delší časové období. Jenže sám dennodenní informování zrušit nechce, protože by rozpoutal „mediální peklo“ a není tím „statečným typem člověka“. To virolog Plevka je opačného názoru. Podle něj by se informovat mělo a „chránění lidí před realitou“ je pro něj nepochopitelné. Co vy? Koukáte ráno na počty nově nakažených/hospitalizovaných/zemřelých? Jen pro pořádek, do dnešní 18. hodiny přibylo 4398 případů a dalších 76 mrtvých.

Za současnou epidemii nejvíce platí mladí, říká slovenský ekonom Pástor. „Všechny ty lockdowny jsou hlavně ve prospěch starších lidí a ti s nimi přitom ani nemají spojené žádné náklady, protože nemohou přijít o práci. Zatímco mladý člověk z lockdownu až takový benefit nemá, ale mnozí mladí přichází o svá zaměstnání, podnikání nebo plnohodnotné vzdělávání,“ říká v rozhovoru, kde zároveň vysvětluje, jak bude možné se s touto nerovnováhou vyrovnat.

Pražský hrad na oslavy 28. října nakoupil červené, bílé a modré růže, chryzantémy či hortenzie, zaplatil nasvícení nádvoří i zdravotnickou asistenci (neodvažuji se hádat pro koho). Jenže nakonec se akce nekonala a Hradu se již některé objednávky nepodařilo stornovat. A tak květinami za 195 tisíc vyzdobili lánský zámek nebo je položili k hrobu TGM. Je otázkou, jestli by Hrad platil stovky tisíc, pokud by hlava státu poslechla politiky, kteří jí záměr uspořádat tradiční ceremoniál i přes nepříznivou epidemiologickou situaci jezdili rozmlouvat.

Ázerbájdžánský lídr zariskoval a cítí se silný, Turecko je ještě vlivnější a Rusko se po své cynické hře de facto stalo protektorem Arménie a získalo si obě válčící strany. Šest postřehů o válce, která změní poměry na Kavkaze, sepsal Mirek Tóda.

Minulý týden měl do Česka dorazit osmičlenný tým izraelských lékařů a zdravotníků, aby pomohl přetíženému personálu českých nemocnic. Jenže mezitím se čísla v Česku začala lepšit, a tak česká strana pomoc ze dne na den odřekla. „Řekli nám, že to není potřeba, ale že nás mají zapsané, a že kdyby se náhodou situace změnila, dají nám vědět. Nevím ale, jestli se mi to podaří zase zorganizovat,“ říká v rozhovoru zdravotní sestra a brněnská rodačka Martina Paletová, která z Izraele měla přijet pomáhat. Tak snad nebudeme jednou litovat.

V Číně se dnes slaví Svátek nezadaných nebo také svátek „holých klacků“. Datum 11. 11. připomíná holé větve vyrovnané do řady anebo nezadané muže, kteří se neoženili. A dnešní svátek znamená jediné. Orgie. Největší nákupní orgie na světě. Jenže letos svátku nepřeje koronavirová krize ani vyčerpaní poslíčci, kteří se bouří. Velká dřina, minimum peněz, žádný benefit. Čínští kurýři tak teď namísto rozvážení balíčků bojují za svá práva.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Šéf ÚZIS Dušek vysvětluje slova o nezveřejňování počtu mrtvých s covidem

Nejmenší děti se 18. listopadu vrátí do lavic

Špinavá elektřina z Česka a Polska

Trump prohrál i s miliony nových voličů. Kde se vzali?

Etzler: Do Číny se už nikdy nevrátím. Nedá se tam normálně žít

V Ústeckém kraji na test čekají nejdéle v republice

Komentář: Proč Kreml musel nechat Arménii prohrát? Slábne

Filmová alchymie Jana Švankmajera

Inspirace pro český fotbal: Proč Němci vyhrávají?

Krátké, dobré i špatné zprávy

To u nás je 11. listopad znám jako den svatého Martina, který si připomínáme husou a svatomartinským, a jako Den válečných veteránů, který si připomínáme kvítkem vlčího máku v klopě. Den veteránů v USA dokonce dostal Donalda Trumpa po týdnu na veřejnost, když se na hřbitově ve washingtonském Arlingtonu poklonil zemřelým vojákům.

A den to byl výjimečný i ve Sněmovně. Poslanci projednávali zákon zákonů. Rozpočet na rok 2021. Na projednávání chyběl premiér Andrej Babiš, ale tradičně přijel prezident Miloš Zeman. Diskusi o zrušení superhrubé mzdy označil za nejhloupější, opět zkritizoval daňové výjimky, řekl, že zdroje nejsou, a ledabyle si uškytnul. Po hodinách jednání poslanci ANO, ČSSD a KSČM v prvním čtení návrh rozpočtu se sekyrou 320 miliard schválili. Přehled dnešního rozpočtového dění přinášíme zde.

Korona nekorona, v polské Varšavě se dnes pochodu nezávislosti účastnily tisíce lidí. A průvod se neobešel bez střetů s policií. Pravicoví radikálové také nejspíš zapálili jeden z bytů, na jehož balkoně visela duhová vlajka na podporu LGBT komunity a plakát ženského protestního hnutí. Událost už několik let pořádá krajní pravice jako připomínku získání samostatnosti Polska v roce 1918.

Dveře do kanceláře Fondu boje s korupcí ruského opozičního předáka Alexeje Navalného ledacos zažily. Dveře s karikaturou policisty byly při raziích osmkrát násilně otevřeny, přesto jsou stále funkční a teď mohou být i vaše. Budou nabídnuty v aukci, aktuální cena 70 tisíc rublů.

Konec výroby Superbů v Čechách. Výroba vlajkové lodi automobilky Škoda, modelu Superb, se přesouvá na Slovensko. Potvrdil to šéf jejích odborů Jaroslav Povšík. Koncern Volkswagen do výrobního závodu v Bratislavě plánuje investovat až miliardu eur.

Irský pivovar Guinness stahuje z trhu všechny plechovky s nealkoholickou verzí svého stoutu. Do prodeje ve Velké Británii ho přitom uvedl teprve před dvěma týdny. Důvodem stažení je mikrobiologická kontaminace výrobku.

Loupež jako z akčního filmu se stala v německém Duisburgu. Lupiči se do trezoru provrtali ze suterénu vedlejší budovy a odnesli si 6,5 milionu eur.

Šéfem Senátu bude i nadále Miloš Vystrčil. Místopředsedy Senátu zůstali Jiří Růžička a Jan Horník z klubu Starostů s Jiřím Oberfalzerem z klubu ODS a TOP 09. Novou místopředsedkyní horní komory je Jitka Seitlová (KDU-ČSL), jež nahradila svou klubovou kolegyni Miluši Horskou.

Před dvěma dny americká farmaceutická společnost s německou firmou ohlásily, že jejich vakcína má účinnost více než 90 procent. Soudruzi z východu se nenechali zahanbit a dnes oznámili, že ruská vakcína proti nemoci covid-19 Sputnik V dosahuje 92procentní účinnosti. Zase je předběhli!

Kdyby to s tou vakcínou ale přece jen neklaplo, začali v Rusku pro sichr vyrábět rakve s průhledným víkem. To aby pozůstalí mohli uspořádat tradiční pohřeb a nebožtíka vystavit i v případě, že měl covid-19.