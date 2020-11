Marta Kubišová: Na minulost nevzpomínám, listopad neprožívám. Svoboda je prostoupená covidem

Zpěvačka Marta Kubišová, jejíž Modlitba pro Martu se před jedenatřiceti lety nesla nad plným Václavským náměstím, výročí revolučních událostí už několik let tolik neprožívá. Teď navíc podle ní připomínku vytlačila pandemie. „Člověk si říká, že to je jen epizodka, ale ona to bude nakonec epocha,“ říká o koronavirové krizi zpěvačka.