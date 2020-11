Strašně rád bych přestal denně zveřejňovat počty mrtvých, řekl Dušek poslancům. Nechci nic tajit, jen ověřovat, vysvětluje

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek na zdravotním výboru Poslanecké sněmovny řekl, že by měl stát zvážit zveřejňování některých dat ohledně nákazy koronavirem. Zmínil to na příkladech úmrtnosti na covid-19 a počtu lůžek, která jsou pro pacienty s koronavirem připravena. Není to poprvé, kdy se v Česku rozpoutala debata ohledně zveřejňování zdravotnických dat souvisejících s koronavirem.