Víte co se teď hraje? Na první pohled jednoduchá hříčka Among Us, kterou si jen na mobilní telefony nainstalovalo přes 217 milionů uživatelů po celém světě a zájem je o ni i na počítačích. Hra zasáhla do amerických voleb, v Číně vznikají její klony a mnozí přes ni dokonce randí. V Deníku N jsme se rozhodli zjistit, proč titul tak táhne i nehráče. Po práci se virtuálně sešlo sedm redaktorů a nasadilo svou kůži ve snaze najít vraha.

Redaktoři Deníku N si šli po krku v hitu Among Us. Konečně se ukázalo, komu nelze věřit

Jestliže jste viděli film Věc (The Thing) od Johna Carpentera, nebudete mít problém pochopit princip hry Among Us. Skupina hráčů se sejde na jedné mapě a jeden z nich je prostě hochštapler – kamuflážník – krysa – vrah. Nezáleží na tom, jak ho nazýváme, cíl má jasný – všechny zabít.

Problém je, že tenhle hochštapler a kamuflážník ničím nevyniká a vypadá jako ostatní členové posádky, kteří mají jedinou šanci na záchranu: Odhalit jej a vyhodit přetlakovou komorou do vesmíru. To se děje na základě diskuse a následně demokratické volby.

Nevím, zda to způsobila chyba v programu, či karma, ale při redakční seanci hraní Among Us jsem v prvních čtyřech kolech byl zabijákem já. Co teď? Stál jsem proti dalším šesti redakčním kolegům s výraznými schopnosti. Lukáš Prchal se pohybuje ve světě špionů a pozná prý přetvářku. Editor Filip Zajíček toho má hodně načteno a třeba umí číst i v lidech. Prokop Vodrážka vidí až do hlubin české církve, což dokázal řadou textů – prohlédne i mou léčku?

Aby hra byla šťavnatější, komunikovali jsme nejen prostřednictvím jejího rozhraní, ale i přes videochat. Viděli jsme provinilé výrazy spoluhráčů a mohli identifikovat studený pot nervozity stékající po hrdle k límečku košile. Pravidlo bylo jednoduché: když umřeš, nemluvíš a nenapovídáš.

A pak zahoukal alarm…

Naše postavy začaly v