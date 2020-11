Pustit nejmenší děti do školy už příští týden? Jen s pravidelnými testy, doporučují odborníci

Děti z prvních a druhých tříd základních škol by mohly jít do škol už příští středu. Původní slova premiéra Andreje Babiše potvrdili také ministři školství a zdravotnictví. Někteří odborníci doporučují, aby před návratem do lavic prošly plošným testováním na koronavirus. Navrhují také podobný model školní docházky, jaký fungoval v květnu – tedy dobrovolný a v menších skupinách.

„Jestliže se bude epidemie koronaviru vyvíjet jako doposud, mohli by se žáci prvních a druhých tříd základních škol vrátit do lavic už 18. listopadu,“ řekl dnes premiér Babiš. Do lavic by se tak příští týden vrátilo zhruba 200 tisíc dětí.

Epidemie začala nabírat na síle od poloviny září, hygienické služby hlásily velké množství případů právě ze škol. Od poloviny října tak zůstaly v Česku všechny školy zavřené. Vláda původně slíbila otevření prvního stupně základních škol už od 2. listopadu, vzhledem k velkému nárůstu počtu nakažených ale tento termín posunula.

Nyní se začíná epidemiologická situace zlepšovat, počty nově nakažených oproti minulým týdnům klesají. Za jakých podmínek ale umožnit návrat dětí do škol tak, aby se epidemie znovu nezhoršila?

Plošné testy u dětí

Oslovení odborníci se shodují na tom, že klíčové bude testování dětí. Před uzavřením škol totiž platilo doporučení děti s příznaky virózy netestovat, pouze je nechat doma. Dokument vydalo Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost společně se souhlasem ministerstva zdravotnictví.

V říjnu také zůstávaly otevřené třídy i tehdy, když měl některý ze žáků pozitivní test na covid-19. Třída nemusela do karantény a děti nešly ani na testy.

Podle odborníků by se ale toto pravidlo před znovuotevřením škol mělo určitě změnit. „Testovat je třeba co nejmasověji, a to nejen ve školách. Celá třída by měla jít před nástupem do školy na testy a pak opakovaně po zhruba pěti dnech,“ říká imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.

V případě škol by bylo možné využít jednodušší antigenní testy, kterými se nyní zjišťuje nákaza například v domovech pro seniory a dalších zařízeních. „Antigenní testy by se měly užívat v maximální míře. Jejich nevýhoda – menší citlivost – se dá eliminovat častějším opakováním,“ doplňuje imunolog.

S častým testováním souhlasí také hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal: „Testování by mělo být součástí bezpečného návratu dětí do škol. Chápu, že výtěry u dětí jsou nepříjemné, ale bylo by to velmi efektivní. Čím více budeme testovat, tím lépe se nám bude dařit držet epidemii pod kontrolou.“

Rozestupy, menší skupinky

Vláda teď bude muset rozhodnout, za jakých podmínek by se děti měly do tříd vrátit. Tedy zda mají školy zavádět speciální opatření, nebo se otevřít dětem jako před koronavirem. „Pokud bude špatná situace, jako už je od poloviny září, pak jedině za zpřísněných podmínek – tedy s rozestupy, v menších skupinách a s rouškami u větších dětí,“ doporučuje imunolog Hořejší.

Epidemiolog Smejkal by ponechal velkou část rozhodování na ředitelích škol a rodičích. „Lépe se budou dělat rozestupy ve větších místnostech než tam, kde je málo místa. Záleží také na tom, kolik dětí nakonec do třídy přijde. Chápu rodiče, kteří se budou za stávající situace obávat děti do školy poslat,“ poznamenal.

Jednou z možností proto podle něj je i zavedení květnového modelu návratu prvního stupně do škol. Tehdy byla docházka dětí dobrovolná, do tříd tudíž chodilo méně dětí, které zároveň mohly dodržet rozestupy.

Ministr školství Robert Plaga k této věci během tiskové konference uvedl, že děti mohou využívat individuální vzdělávací plány a individuální konzultace s učiteli.

