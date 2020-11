Náhlé mrtvice či embolie kvůli covidu. Některým úmrtím doma by se dalo zabránit, míní lékaři

„Myslím si, že řadě úmrtí lidí na covid-19 doma by se dalo předejít. Týká se to hlavně pacientů nad 60 let, kteří mají horší průběh nemoci a zároveň sklon ke vzniku krevních sraženin,“ říká lékařka Božena Jurašková, předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti. Navrhuje proto, aby rizikoví pacienti v domácí léčbě byli pravidelně sledováni a dostávali preventivně léky.

Na problém náhlých úmrtí v domácím prostředí upozornili minulý týden i lékaři z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „Covid-19 má potenciál vést k náhlým, respektive neočekávaným úmrtím mimo zdravotnické zařízení,“ upozornil přednosta tamního Ústavu soudního lékařství Tomáš Vojtíšek.

Jeho ústav provedl za poslední měsíc 32 pitev lidí s koronavirem, kteří zemřeli doma. V