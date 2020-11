Notes: O dobré zprávy není nouze, ale musí se hledat

Jenže to by nebyl kolega Petr Koubský, aby se v tom nezačal vrtat. A záhy studiem všemožných zdrojů zjistil, že na oslavy je opět (zdaleka ne poprvé) přece jen ještě brzy.

Z dnešních událostí, zjištění a analýz vybíral Libor Stejskal

Ale když už jsme u toho: víte, kdo má na vývoji této vakcíny nehynoucí podíl? Dva potomci tureckých emigrantů z Německa. Ještě že jejich rodiče tehdy nevypověděli jako kulturně nekompatibilní. Více náš německý zpravodaj Pavel Polák.

A do třetice o koronaviru: Dánsko kvůli němu vybíjí norky do posledního, protože je prokázáno, že covid-19 šíří. A víte proč? Prsty v tom má… kdo jiný než člověk. Tak nevím, jestli by se Petru Koubskému nemělo nějak zakázat šťourat se v těchto věcech. Svět by byl hned takový hezčí, přehlednější.

Dobře, tohle všechno tedy moc optimisticky nevyznívá. Tak se přesuneme k jinému tématu. Ouha! Náhorní Karabach. Co se dá dělat, současná realita je prostě taková.

Naše kolegyně Petra Procházková má tento region (a nejen tento v zemích bývalého Sovětského svazu) projetý křížem krážem. Dokáže analyzovat zájmy i kroky jednotlivých zemí, které jsou v současné válce za Kavkazem nějak zainteresovány. Ví ale také, jak tu žijí obyčejní lidé, Arméni i Azeři. A navíc o tom dokáže velmi zajímavě psát.

Anebo vyprávět.

Tak teď už ale opravdu k něčemu jinému, třeba k nám domů.

Česká civilní kontrarozvědka BIS zveřejnila pravidelnou zprávu, v níž mimo jiné popisuje, jak ruské tajné služby mění svou taktiku na našem území. Kolega Lukáš Prchal si ji přečetl a zjistil, že spíše než na špiony spoléhají daleko více na pátou kolonu obdivovatelů Kremlu, kteří udělají, co mu na očích vidí.

Nehledě na to, že bychom si podle BIS měli hodně rozmyslet účast ruských a čínských společností v klíčových tendrech, které mají pro Česko strategický význam. Člověka napadá, že její ředitel Michal Koudelka, jehož povýšení do generálské funkce Miloš Zeman opakovaně zablokoval, se do konce jeho prezidentování asi generálské zahrádky nedočká.

Teď už ale opravdu jedna pozitivní zpráva: polští kunsthistorici a galeristé oslovení našim externím spolupracovníkem Petrem Janyškou se shodují, že výběrem jejich krajanky Alicje Knast do čela naší Národní galerie jsme udělali fakt správný krok. Bez ironie, mě to opravdu těší.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání:

Vakcínu chystá firma z Německa už od ledna

Vicepremiér Karel Havlíček chce otevřené prodejny. Čísla tomu nepřejí

Taxikáře drží v povolání půjčky a zvyk

Mizí voda, praskají zdi. Jak se žije u dolu Turów

Komentář: USA doplácejí na hrátky s konspiracemi

Festival Mezipatra: Vyvést z komfortní zóny a překonat tabu

Česko nakonec vzkázalo, že nejsme potřeba, říká zdravotní sestra z Izraele

Co dál stojí za pozornost:

Snímek Nabarvené ptáče scenáristy a režiséra Václava Marhoula získal nominaci na Evropskou filmovou cenu v kategorii Nejlepší film. Agnieszka Hollandová je nominována na Nejlepší režii za film Šarlatán, oznámila ČT.

V Moskvě policisté zadrželi dvě členky punkové skupiny Pussy Riot. Důvodem má být „účast na spáchání jiných trestných činů“. Policie po výslechu obě ženy propustila s tím, že se 19. listopadu musí dostavit na sepsání protokolů, oznámil ruský server Meduza.

Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že dvě třetiny poslanců ANO mu v osobním rozhovoru vyjádřily důvěru pro setrvání v čele klubu. Ačkoli původně chtěl nechat klub o celé věci hlasovat, nakonec se tak nestalo.

Biologové podle serveru The Age odhalili dva nové druhy australských vačnatců. Vědci to oznámili v odborném časopise Nature Scientific Reports. Vačnatci mohou díky kožním membránám na končetinách klouzat vzduchem mezi větvemi na vzdálenost až sto metrů.

V Ingersheimu na severovýchodě Francie turisté nalezli ztracenou zprávu odeslanou před zhruba 110 lety. Depeše, kterou měl doručit poštovní holub, byla uložena v hliníkové kapsli. Zprávu poslal německý vojenský důstojník, informovala CNN.

A trocha humoru na závěr:

Kreml vydal prohlášení, že NATO prý ignoruje jeho výzvu k zastavení vojenských aktivit po dobu pandemie onemocnění covid-19. Fakt je, že Rusko příkladně nechalo na holičkách Arménii, s níž má spojeneckou smlouvu, a válku o Náhorní Karabach se nepokusilo zastavit. Na druhou stranu není známo, že by nějak výrazně omezilo své vojenské aktivity vůči Ukrajině v oblasti Donbasu.