Hruškovy fejetony načrtávají vzorce lidské existence

V publicistice Petra Hrušky, představené svazkem V závalu, sloupky, podpovídky, odstavce a jiné krátké texty, hned z kraje rozeznáme to, co k nám silně mluví už z Hruškovy poezie: básníkovo lidství. Ten pojem může znít moc obecně humanisticky, přesto za něj těžko najdeme náhradu. U Hrušky je zkrátka nejpodstatnější, že ze situace, zážitku, dojmu umí vyhmátnout vždy to, co z nás dělá lidi. Co v nás probouzí to „lidské“, navzdory poměrům, jež nás mohou deptat, zavalovat, rozněcovat v nás naopak to nelidské.

Hned titulní minifejeton V závalu črtá situaci, kdy se v extrémně nepříznivých podmínkách vyjeví