S gargantuovským rekordem na burze je amen. Jack Ma si pustil ústa na špacír a Ant Group pyká

Měl to být největší primární úpis akcií (IPO) v dějinách, „gargantuovský“ světový rekord ve vstupu na burzu. Pokořit ho měl na impérium Alibaba navázaný čínský finančně-technologický gigant Ant Group. Jenže pak se zakladatel Alibaby Jack Ma opřel do regulátorů a přirovnal čínské banky k zastavárnám. A bylo zle: dveře na šanghajskou i hongkongskou burzu se Ant Group zabouchly před nosem. Ale je to vážně tak jednoduché?